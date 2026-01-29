Çin, Japon Militarizmi İçin Uyardı - Son Dakika
Çin, Japon Militarizmi İçin Uyardı

29.01.2026 17:55
Çin, Japonya'nın artan militarizmine karşı, barış yanlısı ülkelerle işbirliği yapacak.

BEİJİNG, 29 Ocak (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, yükselişe geçen Japon militarizmine karşı uyarıda bulunarak, bunu engellemek için barış yanlısı tüm ülkelerle işbirliği yapacaklarını söyledi.

Jiang perşembe günkü basın toplantısında, yeni Japon hükümetinin son dönemdeki askeri hamlelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Jiang, yeni yönetimin göreve gelmesinin ardından Japonya'nın askeri yığınağını artırmak için yoğun çaba sarf ettiğini ve askeri gelişimin önündeki kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik çalışmalarını hızlandırdığını belirtti.

Japonya'nın "karşı saldırı kabiliyetini" güçlendirme bahanesiyle saldırı silahları edindiğine ve nükleer silahlanmayı açıkça savunduğuna dikkat çeken Jiang, bu adımların Kahire Deklarasyonu ve Potsdam Bildirisi gibi hukuken bağlayıcı uluslararası belgelerde, yenilmiş bir ülke olarak Japonya'ya yüklenen yükümlülüklerin ihlali anlamına geldiğini vurguladı.

Jiang hem Asya hem de dünyadaki barış ve istikrara ciddi tehdit teşkil eden bu hamlelerin, bölge ülkeleri arasında ve uluslararası toplumda teyakkuz durumuna yol açtığını ifade etti.

Jiang, "Çin, militarizmin tarihe gömülmüş ruhunun yeniden yükselişe geçmesini kararlılıkla engellemek ve 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası düzeni, uluslararası eşitliği ve uluslararası adaleti kararlılıkla savunmak üzere barış yanlısı tüm ülkelerle çalışacaktır" dedi.

Kaynak: Xinhua

