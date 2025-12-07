Çin, Japonya'ya Uçak Gemisi İftirasını Durdurması Çağrısını Yaptı - Son Dakika
Çin, Japonya'ya Uçak Gemisi İftirasını Durdurması Çağrısını Yaptı

07.12.2025 12:57
Çin, Japonya'yı Liaoning uçak gemisi filosuna yönelik iftiralarını durdurmaya davet etti.

BEİJİNG, 7 Aralık (Xinhua) -- Çin, Japonya'yı, Miyako Boğazı'nın doğusundaki deniz bölgesinde uçak gemisi konuşlu savaş uçakları için rutin uçuş eğitimi gerçekleştiren Çin'in Liaoning uçak gemisi filosuna yönelik iftira ve karalama eylemlerini derhal durdurmaya ve sahadaki operasyonlarını sıkı bir disiplin altında tutmaya çağırdı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması Sözcüsü Wang Xuemeng pazar günü yaptığı açıklamada, deniz ve hava eğitim bölgelerinin eğitimden önce Çin tarafından duyurulduğunu, Japon tarafının abartılı iddialarının gerçeklerle tamamen çeliştiğini söyledi.

Wang, eğitim süresince Japon Öz Savunma Kuvvetleri uçaklarının Çin donanmasının eğitim bölgelerine defalarca yaklaşarak Çin donanmasını taciz ettiğini, Çin tarafının normal eğitim faaliyetlerini ciddi şekilde etkilediğini ve uçuş güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığını söyledi.

Wang, Çin donanmasının kendi güvenliğini ve meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak için yasalar çerçevesinde gerekli önlemleri alacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

