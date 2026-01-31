Çin, Küresel Ekonomide Anahtar Rol Oynuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin, Küresel Ekonomide Anahtar Rol Oynuyor

31.01.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Dışişleri, Çin'in ekonomik açılımlarının diğer ülkelere fırsatlar sunduğunu vurguladı.

MOSKOVA, 31 Ocak (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Çin'in küresel ekonomik sistemde kritik bir rol oynadığını söyledi.

Zaharova cuma günkü basın toplantısında Xinhua'dan gelen soruya verdiği yanıtta, "Çin sadece 'dünyanın fabrikası' değil, aynı zamanda 'dünyanın pazarı' da olmak istiyor" dedi.

Zaharova, Çin'in sürekli olarak dışa açılımını genişlettiğini ve ekonomik büyümesini tüketim ve ithalat odaklı bir ivmeye doğru kaydırdığını söyledi.

Zaharova söz konusu durumun sadece Çin halkının yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik sağlam bir temel oluşturmakla kalmadığını, aynı zamanda diğer ülkelerin Çin pazarına ihracatlarını artırmaları ve Çin ile tatbiki işbirliğini güçlendirmeleri için de fırsatlar yarattığını söyledi.

Rusya ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğine de değinen Zaharova, iki tarafın enerji işbirliğine yönelik sağlam bir temele sahip olduğunu ve Rus tarım ve gıda ürünlerinin Çin'de büyük popülerlik kazandığını belirtti.

2025 yılında Rusya ve Çin arasındaki ikili ticaretin bir kez daha 200 milyar ABD dolarını aştığını kaydeden Zaharova, bunun ikili ekonomik ve ticari ortaklığın sürdürülebilir gelişimini tam olarak gösterdiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Enerji, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Küresel Ekonomide Anahtar Rol Oynuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
Trafikte film sahnelerini aratmayan uçan tekmeli kavga kamerada Trafikte film sahnelerini aratmayan uçan tekmeli kavga kamerada
Cumhuriyet tarihinde bir ilk Turizm geliri 65.2 milyar dolarla rekor kırdı Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Turizm geliri 65.2 milyar dolarla rekor kırdı
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın

11:02
Şekip Mosturoğlu’ndan cezaevindeki Mert Hakan’a destek
Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek
10:40
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya’ya yöneltilen suçlamalar
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
10:10
Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı
Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
09:34
İlk Evim Konut Kredisi’nin detayları netleşiyor İşte örnek hesaplamalar
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar
08:44
Fatih Ürek’in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci’den manidar “aile“ sözleri
Fatih Ürek'in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci'den manidar "aile" sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 11:26:51. #.0.5#
SON DAKİKA: Çin, Küresel Ekonomide Anahtar Rol Oynuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.