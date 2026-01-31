Çin, Küresel Ekonomide Anahtar Rol Oynuyor

MOSKOVA, 31 Ocak (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Çin'in küresel ekonomik sistemde kritik bir rol oynadığını söyledi.

Zaharova cuma günkü basın toplantısında Xinhua'dan gelen soruya verdiği yanıtta, "Çin sadece 'dünyanın fabrikası' değil, aynı zamanda 'dünyanın pazarı' da olmak istiyor" dedi.

Zaharova, Çin'in sürekli olarak dışa açılımını genişlettiğini ve ekonomik büyümesini tüketim ve ithalat odaklı bir ivmeye doğru kaydırdığını söyledi.

Zaharova söz konusu durumun sadece Çin halkının yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik sağlam bir temel oluşturmakla kalmadığını, aynı zamanda diğer ülkelerin Çin pazarına ihracatlarını artırmaları ve Çin ile tatbiki işbirliğini güçlendirmeleri için de fırsatlar yarattığını söyledi.

Rusya ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğine de değinen Zaharova, iki tarafın enerji işbirliğine yönelik sağlam bir temele sahip olduğunu ve Rus tarım ve gıda ürünlerinin Çin'de büyük popülerlik kazandığını belirtti.

2025 yılında Rusya ve Çin arasındaki ikili ticaretin bir kez daha 200 milyar ABD dolarını aştığını kaydeden Zaharova, bunun ikili ekonomik ve ticari ortaklığın sürdürülebilir gelişimini tam olarak gösterdiğini söyledi.