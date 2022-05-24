Çin, Küresel Öneme Sahip Tarımsal Miras Sistemlerinde Dünya Birincisi - Son Dakika
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Çin, Küresel Öneme Sahip Tarımsal Miras Sistemlerinde Dünya Birincisi

24.05.2022 15:01
Çin, Küresel Öneme Sahip Tarımsal Miras Sistemlerinde Dünya Birincisi

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Salı günü, Çin'in, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından belirlenen Küresel Öneme Sahip Tarımsal Miras Sistemleri'nde (GIAHS) dünya birincisi olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Salı günü, Çin'in, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından belirlenen Küresel Öneme Sahip Tarımsal Miras Sistemleri'nde (GIAHS) dünya birincisi olduğunu söyledi. Çin'de bulunan üç yeni sahanın daha FAO tarafından GIAHS olarak tanınmasıyla Çin'in toplam GIAHS sayısı 18'e yükselmiş oldu. Listeye yeni eklenen sahalar şunlar: Çin'in doğusundaki Fujian eyaletine bağlı Anxi ilçesinde yer alan bir antik çay üretim alanı, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Chifeng kentinde bulunan göçebe büyükbaş hayvan yetiştirme bölgesi ve Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Shexian ilçesinde bulunan yağmur suyuyla beslenen taş teras tarım sistemi.

FAO bu sahaların, geleneksel uygulama ve bilgileri özgün kullanma yöntemleri ve bunu yaparken eşsiz biyoçeşitlilik ve ekosistemleri muhafaza etmeleri nedeniyle GIAHS olarak ilan edildiğini söyledi. Ekim ayında 20. yılını kutlayacak olan GIAHS, FAO'nun amiral gemisi niteliğindeki programlarından birini oluşturuyor. FAO, dünya çapındaki tarımsal miras ağının son olarak dünyanın dört bir yanındaki 22 ülkede bulunan 65 sistemi içine aldığını söyledi.

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Kaynak: Xinhua

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