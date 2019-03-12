Çin Mahkemeleri Yapay Zekâyı Sahipleniyor
1 saat önce
Çin mahkemeleri, duruşma ve kararların infazı süreçlerinde, daha doğru kararlar almak amacıyla akıllı mahkeme oluşumunu ilerletme çabasının parçası olarak 2019'da yapay zekâdan yararlanacak.
Yüksek Halk Mahkemesi Enformasyon Merkezi Müdürü Xu Jianfeng, halk mahkemelerinin, elektronik dosyalama için ayrıntılı aplikasyonları kullanacağını, mobil elektronik dava ikamesi yöntemini geliştireceğini ve mobil mini mahkemeler oluşturacağını; böylece akıllı aplikasyonların duruşmaların tüm yönlerini kapsamasının sağlanacağını söyledi
Akıllı mahkemeler kurma konusunda halk mahkemeleri, duruşmalarda ilgililerin hologramlarını göstererek ve sosyal kredi sistemi ile bağlantı sürdürerek hassas icra ve uygulama konusuna odaklanacak.
Halk mahkemeleri, aynı zamanda yüz tanıma teknolojisini de kullanarak entegre hizmeti geliştirecek ve kimlik soruşturma servisi için ve vatandaşlar, hukukçular, işletmeler ve yargıçlar arasında bilgi paylaşımı yapmak için veri tabanı oluşturacaktır.
Ülkenin kamusal yargılama platformlarından biri olan The China Judgements Online, 60 milyon karar belgesini kamuya açıklamış bulunmaktadır. Adı geçen platform 20 milyardan fazla defa ziyaret edilmiştir.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:54 Kaynak: Bültenler
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