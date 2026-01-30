Çin Sahil Güvenliği Devriye Görevi

BEİJİNG, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği cuma günü Huangyan Dao adası ve çevresindeki bölgelerin karasularında kolluk devriyeleri gerçekleştirdi.

Çin Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada ocak ayının başından bu yana Huangyan Dao karasuları ve çevresindeki bölgelerin karasularında kolluk devriyelerinin yoğunlaştırıldığı belirtildi. Yasadışı ve ihlalde bulunan gemilere yasalara uygun şekilde müdahale edilerek Çin'in toprak egemenliği ve denizcilik hak ve çıkarlarının kararlılıkla korunduğu kaydedildi.

Çin Sahil Güvenliği'nin devriyeler sırasında bir geminin enkazından Filipinli denizcileri kurtarmak üzere acil kurtarma operasyonları gerçekleştirdiği ve deniz güvenliği ve düzenini sağladığı da ifade edildi.