Çin Seddi'nde Biyokabuk Keşfi

07.12.2025 13:45
Yeni araştırma, Çin Seddi'nin doğal koruma sağlayan mikrobiyal topluluğunu ortaya koydu.

BEİJİNG, 7 Aralık (Xinhua) -- Current Biology dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, Çin Seddi'nin yüzeyini kaplayan ince bir "canlı deri" tabakasının güçlü bir doğal koruyucu katman görevi gördüğünü ortaya koydu.

Araştırma ayrıca, bu tarihi yapının büyük bölümünü kaplayan ve "biyokabuk" diye bilinen mikrobiyal topluluğun, Çin Seddi'ndeki biyolojik çeşitliliği zenginleştirmekle kalmayıp aynı zamanda yapısal bozulmaya karşı etkili bir direnç gösterdiğini ve uzun vadeli korunmasında kilit rol oynadığını gösterdi.

Çin Tarım Üniversitesi'nden bilim insanları, kurak ve yarı kurak iklim kuşaklarından geçen Çin Seddi'nin 600 kilometrelik bölümü boyunca altı örnekleme alanını analiz etti. Araştırmacılar, siyanobakteriler, algler, likenler ve yapraklı kara yosunlarından oluşan karmaşık yüzey mikrobiyomunu, bitişiğinde koruyucu tabakası bulunmayan sıkıştırılmış toprak duvarlarla karşılaştırdı.

Elde edilen sonuçlar, bu biyolojik kabukla kaplı bölümlerin, yüzde 12 ila 62 oranında daha fazla bolluk, çeşitlilik ve ağ karmaşıklığına sahip bakteri ve mantar topluluklarını desteklediğini ortaya koydu.

Çalışmaya göre, bu tür bir biyolojik toprak kabuğu mozaiği, strese dirençli fonksiyonel genleri yüzde 4 ila 15 oranında zenginleştirirken, aynı zamanda kültürel mirasın bozulmasıyla ilişkili metabolik yolların yaygınlığını da azalttı.

Araştırmacılar, elde edilen sonuçların "Çin Seddi'nin mikrobiyomunu anlamaya yönelik kritik bir adım olduğunu ve bu eşsiz insanlık mirasının gelecek nesiller için korunmasına katkı sağlayacağını" vurguladı.

Kaynak: Xinhua

