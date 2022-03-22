Çin, Sivil Havacılık Güvenliğinin Artırılması İçin Risk Araştırmasına Vurgu Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, Sivil Havacılık Güvenliğinin Artırılması İçin Risk Araştırmasına Vurgu Yaptı

22.03.2022 17:53
Çin, Sivil Havacılık Güvenliğinin Artırılması İçin Risk Araştırmasına Vurgu Yaptı

BEİJİNG, 22 Mart (Xinhua) — Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC); uçakların bakımı, uçuş hava durumu, personel nitelikleri ve operasyonel becerilere ilişkin gizli tehlikelerin araştırılması çalışmalarının güçlendirilmesi için somut önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. CAAC, çalışma emniyetinin artırılması ve sivil havacılık güvenlik yönetiminin etkin tedbirlerle güçlendirilmesine yönelik üç yıl süreli bir kampanyaya destek olacak çabaların gösterilmesini istedi. […]

BEİJİNG, 22 Mart (Xinhua) — Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC); uçakların bakımı, uçuş hava durumu, personel nitelikleri ve operasyonel becerilere ilişkin gizli tehlikelerin araştırılması çalışmalarının güçlendirilmesi için somut önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. CAAC, çalışma emniyetinin artırılması ve sivil havacılık güvenlik yönetiminin etkin tedbirlerle güçlendirilmesine yönelik üç yıl süreli bir kampanyaya destek olacak çabaların gösterilmesini istedi. Kuruluş, hava trafik kontrolörlerine anlık hava tahmini yapma, yerinde hava değişikliklerini ve tehlikeli hava alarmlarını bildirme yeteneklerini güçlendirmeleri çağrısında bulundu.

CAAC, havayolu şirketlerinin ise mürettebat düzenlemelerini artırmaları, uçuş sırasında her türlü anormal durumu bildirmeleri ve mürettebatlarına zamanında ve gerekli teknik ve karar alma desteği vermeleri gerektiğinin altını çizdi.132 kişi taşıyan bir yolcu uçağı Pazartesi günü öğleden sonra Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde düşmüştü. Çin'in Kunming kentinden kalkıp Guangzhou kentine gitmekte olan China Eastern Havayolları'na ait Boeing 737 uçağı, öğleden sonra saat 14.38'de Wuzhou kentine bağlı Tengxian ilçesinin Molang köyü yakınlarındaki dağlık arazide düşerek orman yangınına sebep olmuştu. Uçağın enkazının bulunduğu yerde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

YORUMLAR
500
Çin'deki uçak kazasıyla ilgili dikkat çeken detay: Düşüş önce durdu sonra hızla devam etti Çin'deki uçak kazasıyla ilgili dikkat çeken detay: Düşüş önce durdu sonra hızla devam etti Çin Dışişleri Bakanı: Çin ve İslam Dünyası İşbirliğini Daha da Derinleştirmek İçin Güçlü Bir İstek Duyuyor Çin Dışişleri Bakanı: Çin ve İslam Dünyası İşbirliğini Daha da Derinleştirmek İçin Güçlü Bir İstek Duyuyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Havacılık, 22 Mart, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Çin, Sivil Havacılık Güvenliğinin Artırılması İçin Risk Araştırmasına Vurgu Yaptı - Son Dakika


Son Dakika
17:54 Güldür Güldür'de Sırrı Süreyya Önder taklidi izleyicilerden tam not aldı
17:30 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien İsmael oldu!
17:25 Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 şiddetinde sarsıntı yaşandı
17:15 22 Mart 2022 Salı günü altının kilogramı 912 bin liraya yükseldi
17:11 İşlediği cinayetle ilgili gerçeği intihar etmeden önce söyledi! Oğlu beraat etti
17:10 Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu'nu Hull City'ye götürüyor!
17:02 Soma maden faciası sonrası madenciyi tekmelemişti! Yusuf Yerkel, görevine resmen başladı
16:58 Hollanda Başkanı Rutte'den dikkat çeken talep! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO ve AB ile uyum içinde olmasını istiyor
16:18 Genç kadın düğünde ayakkabılarını çıkarıp dans etti, tüm salon pür dikkat kesildi
15:54 Samsun'da barajlar doldu, 2 yıllık su birikti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 18:03:13. #1.11#
SON DAKİKA: Çin, Sivil Havacılık Güvenliğinin Artırılması İçin Risk Araştırmasına Vurgu Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement