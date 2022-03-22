Çin, Sivil Havacılık Güvenliğinin Artırılması İçin Risk Araştırmasına Vurgu Yaptı - Son Dakika

BEİJİNG, 22 Mart (Xinhua) — Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC); uçakların bakımı, uçuş hava durumu, personel nitelikleri ve operasyonel becerilere ilişkin gizli tehlikelerin araştırılması çalışmalarının güçlendirilmesi için somut önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. CAAC, çalışma emniyetinin artırılması ve sivil havacılık güvenlik yönetiminin etkin tedbirlerle güçlendirilmesine yönelik üç yıl süreli bir kampanyaya destek olacak çabaların gösterilmesini istedi. Kuruluş, hava trafik kontrolörlerine anlık hava tahmini yapma, yerinde hava değişikliklerini ve tehlikeli hava alarmlarını bildirme yeteneklerini güçlendirmeleri çağrısında bulundu.

CAAC, havayolu şirketlerinin ise mürettebat düzenlemelerini artırmaları, uçuş sırasında her türlü anormal durumu bildirmeleri ve mürettebatlarına zamanında ve gerekli teknik ve karar alma desteği vermeleri gerektiğinin altını çizdi.132 kişi taşıyan bir yolcu uçağı Pazartesi günü öğleden sonra Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde düşmüştü. Çin'in Kunming kentinden kalkıp Guangzhou kentine gitmekte olan China Eastern Havayolları'na ait Boeing 737 uçağı, öğleden sonra saat 14.38'de Wuzhou kentine bağlı Tengxian ilçesinin Molang köyü yakınlarındaki dağlık arazide düşerek orman yangınına sebep olmuştu. Uçağın enkazının bulunduğu yerde kurtarma çalışmaları devam ediyor.