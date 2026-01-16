Çin, Taiwan Ziyaretine Tepki Gösterdi

BEİJİNG, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin'le diplomatik ilişkileri olan ülkeler ile Taiwan bölgesi arasındaki her türlü resmi etkileşime kesin şekilde karşı olduklarını söyledi.

Guo cuma günkü basın toplantısında Japonya'nın eski Kabine Sekreteri Katsunobu Kato'nun Taiwan ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dünyada tek bir Çin olduğunu ve Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Guo, Japonya'ya tek Çin ilkesine riayet etmeye ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller göndermeye son verme çağrısında bulundu.

Guo, Japonya'nın an itibarıyla en önemli önceliğinin, Japonya Başbakanı'nın Taiwan hakkındaki hatalı açıklamalarını geri almak olduğunu ifade etti.