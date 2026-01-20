Çin Ticari Uzay Sektöründe Hızlı Büyüme - Son Dakika
Çin Ticari Uzay Sektöründe Hızlı Büyüme

20.01.2026 17:27
2025'te 50 fırlatma gerçekleştiren Çin, ticari uzay sektörüyle büyük bir ilerleme kaydetti.

BEİJİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin'in ticari uzay sektörü, 2025 yılında 50 fırlatma gerçekleştirerek hızlı büyümesini sürdürdü.

Çin Ulusal Uzay İdaresi'nden salı günü yapılan açıklamaya göre 2025 yılında ülkede gerçekleştirilen toplam uzay görevi sayısının yüzde 54'ünü oluşturan bu fırlatmaların 25'inde ticari fırlatma araçları kullanıldı.

Ülkenin güneyindeki ada eyaleti Hainan'da bulunan Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan geçen yıl 9 ayrı fırlatma gerçekleştirildi.

Yıl boyunca toplam 311 ticari uydunun yörüngeye yerleştirildiği kaydedilerek, bu rakamın 2025 yılında fırlatılan tüm Çin uydularının yüzde 84'ünü oluşturduğu vurgulandı.

Geçen yıl yeniden kullanılabilir fırlatma araçları üzerine yapılan araştırma ve testlerde de ilerleme kaydedildi. Zhuque-3 yeniden kullanılabilir taşıyıcı roketi, ikinci kademesini başarılı şekilde yörüngeye yerleştirip, birinci kademesinin atmosfere yeniden girişi ve Dünya'ya dönüşünde kullanılan önemli teknolojilerin çalıştığını doğrulayarak ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Güncel, Ulaşım, Uzay, Son Dakika

