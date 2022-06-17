Çin üçüncü uçak gemisini suya indirdiÜlkede tasarlanan ve inşa edilen ilk uçak gemisi - Son Dakika
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Çin üçüncü uçak gemisini suya indirdiÜlkede tasarlanan ve inşa edilen ilk uçak gemisi

17.06.2022 14:21

- Çin üçüncü uçak gemisini suya indirdi Ülkede tasarlanan ve inşa edilen ilk uçak gemisi Çin'in üçüncü ve en gelişmiş uçak gemisi Fujian, Şanghay'daki Jiangnan Tersanesi'nde düzenlenen törenle denize indirildi.

- Çin üçüncü uçak gemisini suya indirdi

Ülkede tasarlanan ve inşa edilen ilk uçak gemisi

PEKİN - Çin'in üçüncü ve en gelişmiş uçak gemisi Fujian, Şanghay'daki Jiangnan Tersanesi'nde düzenlenen törenle denize indirildi.

Çin, üçüncü uçak gemisi Fujian'ı sabah saatlerinde Şanghay'da bulunan Jiangnan Tersanesi'nde suyla buluşturdu. Adını Fujian eyaletinden alan uçak gemisinin Çin'de tasarlanan ve inşa edilen ilk uçak gemisi olduğu belirtildi. Batılı muadillerine rakip olacağı düşünülen, filodaki diğer uçak gemilerine göre teknik olarak daha gelişmiş olan Fujian, Çin için askeri alanda önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor. Geminin hizmete alınacağı tarih ise henüz bilinmiyor.

Çin'in hizmette olan iki uçak gemisi daha bulunuyor. Liaoning 2012'de, Shandong 2019'da hizmete girmişti. Savunma dergisi Janes'e göre şu anda ABD 11 gemiyle açık ara en fazla uçak gemisine sahipken, onu ikişer gemiyle Çin ve İngiltere izliyor.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 2012'de iktidara geldiğinden bu yana Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nda büyük bir revizyona imza atarken, 2027 yılına kadar ABD ordusuna rakip olacak "tamamen modern" bir güç inşa etme sözü vermişti.

Bölgedeki Çin-ABD gerilimi

Washington yönetimi, Asya-Pasifik bölgesindeki askeri ittifaklarını güçlendirmeye çalışırken, Çin ordusunun uçak gemisi hamlesi jeopolitik gerilimlerin arttığı dönemde geldi. Çin savaş gemileri, Tayvan'ı ana karadan ayıran boğazdan defalarca geçiş yapmış, ABD ve müttefiklerinin gerçekleştirdiği devriyelere karşı gemilerden savaş uçakları havalanmıştı. Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe, geçtiğimiz hafta ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin'i Tayvan'ın bağımsızlık ilan etmesi halinde Pekin'in "bedeli ne olursa olsun savaş başlatmaktan çekinmeyeceği" konusunda uyarmıştı.

Tayvan'ı Çin'in bir parçası olarak gören Pekin yönetimi, ABD gemilerinin faaliyetlerini de adaya destek sinyali ve provokasyon olarak yorumluyor.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Çin üçüncü uçak gemisini suya indirdiÜlkede tasarlanan ve inşa edilen ilk uçak gemisi - Son Dakika

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