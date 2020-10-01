Çin, Ulusal Günü'nde protesto edildi - Son Dakika

Çin Halk Cumhuriyeti'nin, kuruluşunun 71. yıldönümünde başta Uygur Türkleri olmak üzere azınlıklara yönelik politikaları, İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto edildi.

Covent Garden'da bulunan Apple mağazası önünde düzenlenen gösteride, Çin devletinin baskısı altındaki azınlıklara destek verildi.

Yapılan konuşmalarda ise, Uygur Türkleri ve diğer azınlıkların zorla kamplara götürüldüğü, sözde yeniden eğitime tabi tutuldukları ve fabrikalarda zorla çalıştırıldıkları ifade edildi.

Apple'ın da cihazlarını Çin'de üreten en büyük firmalardan biri olduğuna dikkat çekilerek buna son vermesi istendi.

Aktivistler, ayrıca 2. Dünya Savaşı'nın ardından bir kez daha bir etnik grubun soykırıma tabi tutulduğunu belirterek, diğer ülkelere bunu durdurmaları için harekete geçmeleri çağrısı yapıldı.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki tartışmalı kamplar

Çin'de son yıllardaki Uygur Türkleri'nin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı ancak uluslararası kamuoyunun "yeniden eğitim kampları" şeklinde tanımladığı yerlerde Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre en az 1 milyon kişinin tutulduğu tahmin ediliyor.

Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

Çin'in, bölgede yaşayan Müslüman Uygurlar'a, Çince dil eğitimi ile mesleki ve kültürel kurslar verdiğini öne sürdüğü kampların durumu hakkında net verileri paylaşmaması, uluslararası kamuoyunda derin kaygılara yol açıyor.

BM İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, Temmuz 2019'da, Çin'in, Sincan Uygur bölgesindeki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik muamelesini eleştiren ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısında bulunan mektubu imzalamıştı.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin şimdiye kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve gezeteci tarafından kısmen görülmesine izin verdi. Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma taleplerini ise geri çevirdi.