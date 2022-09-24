Çin'in Sabit Varlık Yatırımlarının Yıllık Büyüme Ortalaması 2013-2021 Yılları Arasında Yüzde 9,4 Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Sabit Varlık Yatırımlarının Yıllık Büyüme Ortalaması 2013-2021 Yılları Arasında Yüzde 9,4 Oldu

24.09.2022 18:23
Çin'in Sabit Varlık Yatırımlarının Yıllık Büyüme Ortalaması 2013-2021 Yılları Arasında Yüzde 9,4 Oldu

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun Cuma günü yayınladığı rapor, ülkenin istikrarlı bir genişlemeyi sürdüren ve ekonomik kalkınmayı hızlandıran sabit varlık yatırımlarının, 2013-2021 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 9,4 büyüdüğünü gösterdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun Cuma günü yayınladığı rapor, ülkenin istikrarlı bir genişlemeyi sürdüren ve ekonomik kalkınmayı hızlandıran sabit varlık yatırımlarının, 2013-2021 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 9,4 büyüdüğünü gösterdi.

Rapora göre, ülkedeki sabit varlıklara yapılan toplam yatırım 2013'ten 2021'e kadar 409 trilyon yuan (yaklaşık 58,5 trilyon ABD doları) oldu.

Resmi veriler, yalnızca 2021'de Çin'in sabit varlık yatırımının 55,3 trilyon yuana ulaştığını gösterdi. Bu yatırım 2012'de 28,2 trilyon yuan olarak gerçekleşti.

Rapora göre, istikrarlı bir büyüme gösteren altyapı yatırımı, 2013-2021 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 12'lik bir büyüme oranı kaydetti ve toplam sabit varlık yatırımından daha yüksek bir oran yakaladı.

2013'ten 2021'e kadar emlak sektörü, yıllık ortalama yüzde 9,2 büyüme oranıyla toplam 103 trilyon yuan değerinde fon çekti.

Raporda ayrıca, yeni büyüme faktörlerini beslemede yatırımın daha güçlü rolü vurgulandı. Bilimsel araştırma ve teknoloji hizmetlerine akan fonlar, dönem boyunca yıllık yüzde 12,1 oranında artarak hızlı büyümeyi sürdürdü.

Raporda, düşük karbonlu kalkınma arayışı içindeki ülkede yeşil yatırımın yeni bir trend haline geldiği ve ekolojik koruma ve çevre yönetimine yapılan yatırımların yıllık yüzde 22,7 arttığı belirtildi.

YORUMLAR
500
Çin Dışişleri Bakanı: Abd, Ciddi Şekilde Etkilenen Çin-Abd İlişkilerinden Ders Almalı Çin Dışişleri Bakanı: Abd, Ciddi Şekilde Etkilenen Çin-Abd İlişkilerinden Ders Almalı Rapor: Çin Yuan Varlıkları Yurtdışındaki Yatırımcılar Arasında Giderek Daha Popüler Hale Geliyor Rapor: Çin Yuan Varlıkları Yurtdışındaki Yatırımcılar Arasında Giderek Daha Popüler Hale Geliyor
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Sabit Varlık Yatırımlarının Yıllık Büyüme Ortalaması 2013-2021 Yılları Arasında Yüzde 9,4 Oldu - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
17:36 İçişleri Bakanı Soylu'nun korumaları gökkuşağı renkli şemsiyeye müdahale etti
17:14 Yunanistan'ın zulmü son bulmuyor! Botları patlatılıp Türk karasularına itilen 4'ü çocuk 6 kişi can verdi
17:07 55 yaşında emekli olabilirsiniz! İşte sigortalılar için çok önemli o tarih...
16:41 Tartıştığı kişiyi tüfekle yaraladıktan sonra vurmaya devam eden şahıs polisin uyarı ateşinin ardından gözaltına alındı
16:41 ABD Başkanı Biden'ın işaret ettiği kadına yönelik sözleri şok etkisi yarattı: O 12, ben 30 yaşındaydım ama neyse
16:36 İzmir açıklarında balıkçı teknesinde gizlenmiş yüzlerce kaçak göçmen yakalandı
16:14 İtalya'da genel seçim için geri sayım! 50 milyondan fazla kişi sandığa gidecek
16:03 Birlikte sahte içki içtiği babası can vermişti! 17 gün sonra yaşamını yitirdi
16:05 Melek Mosso çocukluk fotoğrafını ilginç bir notla paylaştı: Umudunuzu kaybetmeyin
15:48 Putin'in demir bebeği 3 başkenti yok etmekle tehdit etti: Rusya'ya karşı zafer imkansızdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 18:23:41. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'in Sabit Varlık Yatırımlarının Yıllık Büyüme Ortalaması 2013-2021 Yılları Arasında Yüzde 9,4 Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement