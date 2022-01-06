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Çin, uzay istasyonunu 2022'de tamamlamayı planlıyor - Son Dakika

Çin, uzay istasyonunu 2022'de tamamlamayı planlıyor

06.01.2022 20:51
Çin, uzay istasyonunu 2022'de tamamlamayı planlıyor

Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonunun kurulumunu bu yıl yapacağı fırlatışlarla ve seferlerle tamamlamayı amaçlıyor.

Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonunun kurulumunu bu yıl yapacağı fırlatışlarla ve seferlerle tamamlamayı amaçlıyor.

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Uzay ve Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketi, yeni yılda uzay istasyonuna 2 ikmal seferi ve 2 insanlı sefer yapılacağını, ayrıca iki laboratuvar modülünün istasyona ekleneceğini açıkladı.

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşması planlanan Tiengong (Gök sarayı) istasyonu, tamamlandığında, Rusya'nın artık faal durumda bulunmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

Çin, Tienhı (Göksel uyum) adı verilen istasyonun çekirdek modülünü 29 Nisan 2021'de fırlatmıştı. 29 Mayıs 2021'de Tiencou-2 (Gök gemisi-2) kargo mekiğiyle istasyona bir ikmal seferi düzenlenmişti.

Nie Hayşıng, Liu Boming ve Tang Hongbo'dan oluşan ilk taykonot ekibi, Şıncou-12 (Kutsal gemi-12) mekiği ile 17 Haziran 2021'de istasyona gönderilmişti.

Taykonotlar Cai Cigang, Vang Yaping ve Yı Guangfu'yu taşıyan Şıncou-13 uzay mekiği ise 15 Ekim 2021'de fırlatılmış, ekip 17 Ekim 2021'de göreve başlamıştı.

İstasyonun ana iskeletini oluşturacak "Vıntien" (Gökleri Aramak) ve "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) adlarını taşıyan laboratuvar modülleri 2022'de uzaya gönderilecek.

Ana iskelet kurulduktan sonra "Şüntien" (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobu, ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.

İstasyonun 2022'de tamamlanabilmesi için Şıncou mekiği ile 2 insanlı sefer ve Tiencou mekiği ile 2 kargo seferi daha yapılması planlanıyor.???????

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Çin Halk Cumhuriyeti, Uzay İstasyonu, Havacılık, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çin, uzay istasyonunu 2022'de tamamlamayı planlıyor - Son Dakika
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