Çin, Bazı Konut Alımlarında Bireysel Gelir Vergisi İadesi Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, Bazı Konut Alımlarında Bireysel Gelir Vergisi İadesi Yapacak

01.10.2022 13:14
Çin, Bazı Konut Alımlarında Bireysel Gelir Vergisi İadesi Yapacak

Çin, vatandaşlarının yaşam şartlarını iyileştirmelerine destek olmak için 1 Ekim 2022'den başlayarak 2023 yılı sonuna kadar, gerekli nitelikleri karşılayan ev alıcılarının ödeyecekleri bireysel gelir vergisini iade etme kararı aldı.

Çin, vatandaşlarının yaşam şartlarını iyileştirmelerine destek olmak için 1 Ekim 2022'den başlayarak 2023 yılı sonuna kadar, gerekli nitelikleri karşılayan ev alıcılarının ödeyecekleri bireysel gelir vergisini iade etme kararı aldı.

Çin Maliye Bakanlığı ve Devlet Vergilendirme İdaresi'nin Cuma günü yaptıkları ortak açıklamaya göre, vergi iadesinden, sözü edilen dönemde mevcut evlerini satan ve bu satışı izleyen bir yıl içerisinde yeni bir konut alan vergi mükellefleri faydalanabilecek.

Açıklamaya göre, yeni satın alınan evin fiyatının eski evin fiyatından yüksek veya eşit olması durumunda eski evin satısında ödenmiş olan bireysel gelir vergisinin tamamı iade edilecek. Aksi taktirde vergi iadesinin miktarı, iki evin fiyatı arasındaki orana göre belirlenecek.

Açıklamada ayrıca vergi mükellefleri tarafından satılacak ve yeni alınacak evlerin aynı şehirde bulunması ve satılan evin sahibinin yeni alınan evin de sahibi veya sahiplerinden birisi olması gerektiği bilgisine yer verildi.

YORUMLAR
500
Çin'in C919 Jeti, Ticari Faaliyet İçin Kilit Öneme Sahip Sertifikayı Aldı Çin'in C919 Jeti, Ticari Faaliyet İçin Kilit Öneme Sahip Sertifikayı Aldı ÇİN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO ÇİN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Bazı Konut Alımlarında Bireysel Gelir Vergisi İadesi Yapacak - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
13:16 Kocaeli'de "sinyal verme" tartışması kavgaya döndü! Yumrukların havada uçuştuğu olay kameralara yansıdı
13:11 Rusya'nın ilhak hamlesi sonrası ABD'den Ukrayna'ya 12,3 milyar dolarlık dev yardım
12:54 Sivas'ta Gazi köyü halkından siyasilere "Z yokuşu" tepkisi: Yol düzeltilmezse oy kullanmayacağız
12:34 Paris'te iç çamaşırıyla podyuma çıkan Bella Hadid'e sprey boya püskürtülerek elbise yapıldı
12:11 BOTAŞ'tan açıklama: İran, Türkiye'ye olan gaz akışını 8 günlüğüne kesecek
11:45 Boşanan Cemile'nin, "Tazminat için kredi çekmesin, ben tazminat istemiyorum" sözleri Esra Erol'u ağlattı
11:29 Mersin'de erkek arkadaşı tarafından öldüresiye dövülen genç kadın, 5 gün sonra ilk kez konuştu: Döve döve mezarlığa götürdü
11:08 Bakan Kurum: 20 yılda 3 milyon konutun dönüşümünü sağladık
11:03 İran iç savaşa doğru sürüklenirken şeriat yanlısı İranlı Molla Ayetullah Ahmed İrvani'nin kızının düğünde öpüştüğü görüntüler tepki çekti
10:44 ABD'li senatör Menendez'den skandal F-16 önerisi: Türkiye'ye satılacak F-16'lar Yunanistan'a karşı kullanılmasın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 14:14:15. #1.11#
SON DAKİKA: Çin, Bazı Konut Alımlarında Bireysel Gelir Vergisi İadesi Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement