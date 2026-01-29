Çin ve Azerbaycan İlişkileri Güçleniyor

BEİJİNG, 29 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang çarşamba günü gerçekleşen görüşmede, Çin-Azerbaycan kapsamlı stratejik ortaklığının kurulmasının, ikili ilişkilerin yeni bir yüksek kaliteli, kapsamlı gelişim aşamasına taşınmasının yolunu açtığını söyledi.

Wang, her iki tarafa her seviyede etkileşimi sürdürme, yönetişim deneyimlerinin paylaşımını derinleştirme, halklar arası ve kültürel etkileşimi teşvik etme ve iki halk arasındaki karşılıklı anlayışı güçlendirme çağrısında bulundu.

Wang, iki ülkenin, kalkınma stratejileri arasındaki uyumu güçlendirmesi, çıkarlarının birbirine yaklaşabileceği başka alanlar keşfetmede Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni rehber olarak kullanması ve işbirliğinde yeni büyüme noktaları geliştirmeleri gerektiğini ifade etti.

Wang, dünya yeni bir çalkantı ve dönüşüm dönemine girerken, Küresel Güney ülkeleri olan Çin ve Azerbaycan'ın gerçek çok taraflılığı uygulamak, merkezinde Birleşmiş Milletler'in bulunduğu uluslararası sistemi el üstünde tutmak ve daha adil ve hakkaniyetli bir küresel yönetişim sisteminin kurulmasını teşvik etmek üzere birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Asya'da Etkileşim ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın başkanlığını üstlendiği günden bu yana Azerbaycan'ın yürüttüğü çalışmaları büyük takdirle karşıladıklarını kaydeden Wang, konferansın bu yıl düzenlenecek zirvesine ev sahipliği yapmasında Azerbaycan'a destek vereceklerini ifade etti.

Bayramov ise geçen yıl ikili ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesinin, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğine güçlü bir ivme kazandırdığını söyledi. Çin'in önerdiği dört büyük küresel inisiyatifi desteklediklerini belirten Bayramov, Küresel Yönetişim Dostlar Grubu'na katılmaya istekli olduklarını kaydetti.

Tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını yineleyen Bayramov, Çin ile yakın, üst düzey etkileşimi sürdürmeye, partiler arası iletişimi güçlendirmeye ve ekonomi, ticaret, yatırım, bağlantı imkanları, eğitim, turizm, bilim ve teknoloji alanlarında iki ülke arasındaki işbirliğini genişletmeye hazır olduklarını vurguladı.

Bayramov, çok taraflı platformlarda Çin ile koordinasyonu derinleştirme, Azerbaycan-Çin ilişkilerini daha da ilerletme ve bölgesel barış ve refaha daha büyük katkılar sağlama taahhüdünde de bulundu.