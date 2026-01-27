Çin ve İİT Liderlerinden Kritik Görüşme

BEİJİNG, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi, 26 Ocak 2026.

Pazartesi günü gerçekleşen görüşmede Wang, İİT'nin İslam dünyasındaki en büyük hükümetler arası kuruluş olduğunu belirterek, Çin'in İslam ülkeleri ve İİT ile ilişkilerin geliştirilmesine her zaman stratejik önem verdiğini söyledi. Wang ayrıca, Xinjiang ve Taiwan meselelerinde verilen desteği takdirle karşıladıklarını söyledi.

Taha ise İslam İşbirliği Teşkilatı olarak tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını vurguladı. Xinjiang'daki kayda değer kalkınma başarılarını takdir ettiklerini belirten Taha, Çin'in içişlerine yönelik dış müdahaleye karşı olduklarını ifade etti. (Fotoğraf: Jin Liangkuai/Xinhua)