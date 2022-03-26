Çin ve Mısır Dijital İşbirliğini Güçlendirmeyi Umuyor - Son Dakika
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Çin ve Mısır Dijital İşbirliğini Güçlendirmeyi Umuyor

26.03.2022 15:13
Çin ve Mısır Dijital İşbirliğini Güçlendirmeyi Umuyor

KAHİRE, 26 Mart (Xinhua) — Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, Mısır İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Amr Talat ile yaptığı toplantının ardından konuşan Çin'in Mısır Büyükelçisi Liao Liqiang, Çin'in, diğer alanların yanı sıra dijital ekonomi ve iletişim teknolojisi konularında da işbirliğini derinleştirmek için Mısır ile birlikte çalışmak istediğini söyledi. Liao, Çin ile Mısır arasındaki siyasi güvenin […]

KAHİRE, 26 Mart (Xinhua) — Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, Mısır İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Amr Talat ile yaptığı toplantının ardından konuşan Çin'in Mısır Büyükelçisi Liao Liqiang, Çin'in, diğer alanların yanı sıra dijital ekonomi ve iletişim teknolojisi konularında da işbirliğini derinleştirmek için Mısır ile birlikte çalışmak istediğini söyledi. Liao, Çin ile Mısır arasındaki siyasi güvenin son birkaç yıl içinde sürekli olarak güçlendiğini ve iki ülke arasındaki uygulamaya dönük işbirliğinin dikkat çekici sonuçlar doğurduğunu kaydetti.

Liao, Çin'in Çinli girişimcilerin Mısır'a gelip büyümelerini ve böylelikle Mısır'ın dijital dönüşüm ve toplumsal ve ekonomik kalkınmasına yardımcı olmalarını teşvik edeceklerini söyledi. Mısırlı bakan da Mısır-Çin ilişkilerinin ulaştığı derinliği överek Mısır ve Çin'in iletişim ve bilgi teknolojisi alanlarındaki ikili işbirliğinde geçtiğimiz yıllarda sıçrama kaydettiklerini söyledi. Talat iki tarafın işbirliklerini daha da ilerleteceklerini ve ortak çıkar alanlarında işbirliği için yeni ufuklar arayacaklarını umuyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Mısır, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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