Çin ve Vietnam Arasında İşbirliği Vurgusu

04.02.2026 12:27
Wang Yi, Vietnam ile stratejik işbirliğini artırma niyetiyle bir araya geldi.

BEİJİNG, 4 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Vietnam Komünist Partisi (VKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri To Lam'ın Özel Temsilcisi Le Hoai Trung ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang salı günü gerçekleşen görüşmede VKP 14. Ulusal Kongresi'nin başarıyla tamamlanmasından dolayı tebriklerini iletti. ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping ve VKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri To Lam'ın kısa süre önce bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini hatırlatan Wang, iki liderin, her iki ülkenin kalkınmayı teşvik etmek üzere birlik olup işbirliği yapması ve stratejik önemde ortak geleceğe sahip bir Çin-Vietnam topluluğunun gelişiminin derinleştirilmesi amacıyla ayrıntılı bir yol haritası belirlemesi konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Wang, iki ülke ve iki partinin en üst düzey liderlerinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmek, ikili ilişkilerin stratejik doğasının farkına varmak, ikili işbirliğinden elde edilen karşılıklı faydayı artırmak ve Çin-Vietnam dostluğunun ne kadar özel olduğuna verdiğimiz önemi ortaya koymak üzere Vietnam ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

Wang, üst düzey etkileşimi güçlendirmek, karşılıklı stratejik güveni artırmak, bağlantı imkanlarını derinleştirmek, bilimsel ve teknolojik inovasyon, dijital dönüşüm ve yapay zeka gibi alanlarda tatbiki işbirliğini genişletmek, "Kızıl Çalışma Turları" gibi başarılı etkinlikler düzenlemek, kültürel ve halklar arası etkileşimi güçlendirmek ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Vietnam topluluğunun inşasını sürekli teşvik etmek üzere Vietnam ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Aynı zamanda VKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve Vietnam Dışişleri Bakanı olan Trung ise VKP 14. Ulusal Kongresi'nin başarıyla tamamlanması dolayısıyla, hem VKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri To Lam'a kutlama mesajı gönderen hem de tebriklerini iletmek üzere Vietnam'a özel temsilci yollayan ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi'ye partisi ve halkı adına teşekkürlerini iletti.

Trung, Vietnam'ın Çin ile ilişkileri her zaman öncelikli ve stratejik bir tercih olarak gördüğünü, tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı kaldığını ve "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik her türlü ayrılıkçı girişime karşı çıktığını ifade etti.

Trung, üst düzey etkileşimlerin bir sonraki aşamasını planlamak ve ekonomi, ticaret ve yatırımın yanı sıra yükselen alanlarda işbirliğini teşvik etmek üzere Çin ile çalışmaya hazır olduklarını vurguladı. Trung ayrıca, Vietnam ile Çin arasında çok taraflı koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi ve kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığının ortaklaşa bir üst düzeye çıkarılmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: Xinhua

Diplomasi, Vietnam, Güncel, Son Dakika

