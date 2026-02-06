Çin, Yabancı Yatırımlara İmkan Sunacak

BEİJİNG, 6 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, 15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030) ülkedeki yabancı işletmelerin uzun vadeli gelişimine yönelik elverişli imkanlar sunacaklarını söyledi.

He perşembe günkü basın toplantısında söz konusu dönemde istikrarlı şekilde yüksek kaliteli kalkınmaya doğru ilerleyeceğini, yüksek standartlı dışa açılımını genişletmeyi sürdüreceğini, çok taraflı ticaret sistemini kararlılıkla koruyacağını ve diğer ülkelerle eşit ve karşılıklı fayda sağlayan ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişimini güçlendireceğini belirtti.

He, 2025 yılında Güney Kore'nin Çin'deki imalat yatırımlarının bir önceki yıla göre yüzde 14,1, Kanada'nın yüksek teknoloji yatırımlarının yüzde 11,7, Finlandiya'nın imalat yatırımlarının yüzde 21,7 ve İngiltere'nin Çin'deki toplam yatırımlarının yüzde 15,9 arttığını kaydetti.

Bu yıl, Güney Kore, Kanada, Finlandiya ve İngiltere liderlerinin Çin'e gerçekleştirdiği ziyaretlerin karşılıklı anlayış ve güveni pekiştirip ekonomik ve ticari işbirliği için daha geniş bir alan yarattığını belirten He, söz konusu etkileşimlerin çok uluslu şirketlerin Çin'de yatırım yapma ve faaliyetlerini genişletme konusundaki güvenini de artırdığını sözlerine ekledi.