Çin, Yapay Zeka için İstihdam Politikaları Geliştiriyor

BEİJİNG, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin, hızlı teknolojik dönüşümün ülkenin işgücü piyasasını yeniden şekillendirmesi nedeniyle, yapay zekanın istihdam üzerindeki etkilerini ele almayı hedefleyen politika önlemlerini uygulamaya koyacak.

Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, salı günü düzenlediği basın toplantısında, yapay zekanın etkilerine yanıt vermek ve istihdamı teşvik etmek amacıyla resmi bir belge yayımlanacağını açıkladı.

Bakanlığa göre, yapay zeka odaklı politikaların yanı sıra kilit sektörlerde hedefli istihdam desteği sağlanacak ve üniversite mezunları ile diğer genç iş arayanlar gibi öncelikli gruplara yönelik destekler de genişletilecek.