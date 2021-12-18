Çınarcık'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen istihbari çalışmalar neticesinde Harmanlar Mahallesi'nde A.B.T'ye ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Narkotik dedektör köpeği "Venüs"ün de kullanıldığı aramalarda ruhsatsız pompalı tüfek, otomatik şarjörlü av tüfeği ve bu silahlara ait 2 şarjör, 13 av fişeği, 847 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ile 1 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Şüpheli A.B.T. hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.