Cinayet anı saniye saniye görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cinayet anı saniye saniye görüntülendi - Son Dakika

Cinayet anı saniye saniye görüntülendi

6 saat önce

Adana'da pastanede arkadaşlarıyla oturan bir kişinin silahlı saldırıya uğrayıp hayatını kaybettiği anlar saniye saniye görüntülendi.

Adana'da pastanede arkadaşlarıyla oturan bir kişinin silahlı saldırıya uğrayıp hayatını kaybettiği anlar saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde 13 Ocak günü meydana geldi. Bedirhan Bayraktar (36) arkadaşlarıyla buluştuğu pastanede otururken, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bu sırada yanında bulunan bir kadın ise mermilerden son anda kurtuldu. Zanlı ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Polis olayla ilgili 4 zanlıyı gözaltına alırken tabancayı ateşleyen zanlı aranıyor.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Cinayet anı saniye saniye görüntülendi

Pınar Mahallesi, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:50 Kaynak: İHA
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