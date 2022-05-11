Cinayet davası 7 yıl sonra karara bağlandı! "Dosyayı Müge Anlı'nın programına taşıyalım" talebi geldi - Son Dakika

2015 yılında kız kaçırma meselesi sebebiyle aralarında husumet bulunan Ateşli ailesi ve Kaygusuz ailesi arasında çıkan olayda Cengiz İravur silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

KATİL 7 YIL SONRA TESPİT EDİLDİ

Savcılık ateş edenin mevcut şüphelilerden Turgay Kaygusuz mu yoksa Onur Kaygusuz mu olduğunu tespit edemedi. 4 Kasım 2015 tarihinde yaşanan olay 7 yıl sonra karara bağlandı.Çoğunluğunu Kaygusuz ailesinin oluşturduğu 8 sanık hakkında "İştirak Halinde Kasten Öldürme", "Silahla Tehdit", "Basit Yaralama" suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Onur Kaygusuz'u, "Kasten adam öldürme" suçundan 25 yıl hapse mahkum etti.

MAKTUL YAKINLARINDAN "MÜGE ANLI" TALEBİ

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava 20 Nisan 2022 tarihinde karara çıktı. Karar günü savcının mütalaasına karşın beyanda bulunan Cengiz İravur'un yakını Murat İravur dosyanın bir an evvel kapatılarak Müge Anlı'nın programına taşınmasını istedi.