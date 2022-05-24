Cinayet davası sonrası taraflar arasında silahlar art arda patladı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Cinayet davası sonrası taraflar arasında silahlar art arda patladı... O anlar kamerada

24.05.2022 18:42

Cinayet davası sonrası taraflar arasında silahlar art arda patladı.

Cinayet davası sonrası taraflar arasında silahlar art arda patladı... O anlar kamerada

MERSİN Mersin'de bir cinayet davası sonrası mahalle arasında karşılaşan tarafların silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 yıl önce merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde meydana gelen cinayet olayının görüldüğü dava sonrası, adliyeden çıkan taraflar, Mahmudiye Mahallesi'nde sokak arasında karşılaştı. Aralarında geçmişe dayalı husumet olduğu öğrenilen şahıslar mahalle arasında silahlı kavgaya tutuştu. Her iki tarafın da silah kullandığı olayda Mehmet Cafer K. adlı şahıs kolundan yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, araçla kaçmaya çalışan şüphelilerden 3'ü, 3 tabanca ile birlikte polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, firari bir şüphelinin arandığı bildirildi.

Çatışma anı cep telefonu kamerasında

Öte yandan silahlı kavga anı bir vatandaş tarafın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerden bir birlerine ateş açan şahısların daha sonra bir araca binerek uzaklaştığı, diğer şahısların ise arkasından koştuğu anlar yer aldı.

Cinayet davası sonrası taraflar arasında silahlar art arda patladı... O anlar kamerada
Cinayet davası sonrası taraflar arasında silahlar art arda patladı... O anlar kamerada

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cinayet davası sonrası taraflar arasında silahlar art arda patladı... O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cinayet davası sonrası taraflar arasında silahlar art arda patladı... O anlar kamerada - Son Dakika
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