Cinayet öncesi yaşanan arbedenin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Cinayet öncesi yaşanan arbedenin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

23.02.2022 13:41

Cinayet öncesi yaşanan arbedenin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktıMUĞLA Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan silahlı saldırı olayının o ana ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Cinayet öncesi yaşanan arbedenin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

MUĞLA Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan silahlı saldırı olayının o ana ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Akyaka Mahallesi Azmak mevkiindeki bir restoranın önünde üç kişi arasında önce arbede yaşanıyor. Arbede esnasında Bayram H. tarafından silahla 10 el ateş açılıyor. Açılan ateş sonrası Özcan Emreoğlu hastanede yaşamını yitirirken, kardeşi A. Emreoğlu ile işletmede garson olarak çalışan Zihni Ç. tedavi altına alınmıştı.

Cinayet öncesi yaşanan arbedenin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Cinayet öncesi yaşanan arbedenin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Cinayet öncesi yaşanan arbedenin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

YORUMLAR
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Muğla'da arazi tartışması kanlı bitti! Muğla'da arazi tartışması kanlı bitti! 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı kavga anı güvenlik kamerasında 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı kavga anı güvenlik kamerasında

Akyaka, Arbede, Muğla, Ula, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinayet öncesi yaşanan arbedenin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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