Cinayet zanlıları Osmaniye'de yakalandı - Son Dakika

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde İbrahim Siner'i (46) evinde öldürerek kaçan şüpheliler, M.Ö (25) ve R.Ö (29) Osmaniye'de yakalandı.

Olay, 19 Ağustos'ta Ceyhan ilçesi Sarısakal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde av tüfeğiyle saldıraya uğrayan İbrahim Siner yaşamını yitirdi. Olayın ardından kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Şüpheli M.Ö ve R.Ö kaçtıkları Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde yakalandı. M.Ö.'nün üzerinden ise ruhsatsız silah ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.