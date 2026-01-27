Cinayet Zanlıları Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Cinayet Zanlıları Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi

27.01.2026 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Durdona Khokimova'nın cinayetinde şüpheliler tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Şişli'de hurdacı tarafından çöp konteynerinde baş, kol ve bacakları kesilmiş halde cesedi bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova cinayetine ilişkin şüpheliler Dilshod Turdımurotava ile Gofurjon Kamalkhodjaev hakkında tutuklama talep edildi. Şüphelililer hakkındaki sevk yazısı da ortaya çıktı.

Sevk yazısında Durdona Khakımova'nın Ümraniye'de evde bıçakla öldürdükten sonra şüphelilerin üzerinde bulunan kolye, küpe ve bilekliği de yağmaladıkları ve sonrasın parçalara ayırdıkları maktülü bavullara koyarak ticari taksiyle Şişli'ye getirerek maktüle ait parçaları çöp konteynerlerine attıkları daha sonrasında şüphelilerin tekrardan Fatih'e gittikleri akabinde İstanbul Havalimanına gittikleri ve Gürcistan'a kaçmak üzereyken yakalandıkları belirtildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cinayet Zanlıları Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor Suriye'de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor
Serik’te Silah Ticareti Operasyonu Serik'te Silah Ticareti Operasyonu
Berlin’de elektrik kesintisinin faillerinin başına 1 milyon Euro ödül koyuldu Berlin'de elektrik kesintisinin faillerinin başına 1 milyon Euro ödül koyuldu
Gözde tatil beldemizi fırtına vurdu Tekne karaya oturdu, ağaçlar devrildi Gözde tatil beldemizi fırtına vurdu! Tekne karaya oturdu, ağaçlar devrildi
3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular 3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular
702 sayfalık iddianame Böcek’in evinden 1 milyon liranın üzerinde nakit çıktı 702 sayfalık iddianame! Böcek'in evinden 1 milyon liranın üzerinde nakit çıktı

15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
15:32
Sürecin başından bu yana Cumhurbaşkanı Başdanışmanı’ndan DEM Parti’ye en sert tepki
Sürecin başından bu yana Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan DEM Parti'ye en sert tepki
15:28
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
14:43
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ı kabul etti
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti
14:39
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL’miz herkese hayırlı olsun
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
13:59
Komşu ülkeyi tedirgin eden patlama sesi Yetkililerden jet açıklama geldi
Komşu ülkeyi tedirgin eden patlama sesi! Yetkililerden jet açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 15:53:20. #7.11#
SON DAKİKA: Cinayet Zanlıları Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.