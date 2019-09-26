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Cinayet zanlısı oto tamircisi hakim karşısında

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 1,5 sene önce husumetlisi Rıdvan Çakır'ı (35) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan oto tamircisi Abdullah Kurt ve beraberindeki 2 sanığın İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.

Cinayet zanlısı oto tamircisi hakim karşısında, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde 1,5 sene önce husumetlisi Rıdvan Çakır'ı (35) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan oto tamircisi Abdullah Kurt ve beraberindeki 2 sanığın İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.
Olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde 8 Mayıs 2018 gecesi meydana geldi. Ç.Ç., arkadaşı F.K.'yi de yanına alıp tamirden çıkan aracını almak için oto tamircisi Abdullah Kurt'un iş yerine gitti. Kurt, tamir ettiği araca binip gençlerle birlikte yemeğe gitti. Yemek sırasında Rıdvan Çakır, iddiaya göre, Abdullah Kurt'u telefonla arayarak İnegöl Yeni Belediye binası inşaatının önüne çağırdı. Kurt, aracını tamir ettiği gençlerden kendisini inşaatın önüne bırakmasını istedi. İnşaat önünde araçtan inen Abdullah Kurt, husumetlisi Çakır ile aniden kavga etmeye başladı. İddiaya göre, kavga sırasında iki taraflar birbirlerine bıçak ve silah çekti. Abdullah Kurt tabancayla Rıdvan Çakır'a tek el ateş etti. Çakır ağır yaralanırken, Kurt ise kendisine olay yerine getiren gençlerin aracıyla İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Rıdvan Çakır, götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polise teslim olan cinayet zanlısı Abdullah Kurt ile birlikte şüpheliyi olay yerine ve ardından emniyete götüren F.K. ile Ç.Ç. de gözaltına alındı.
İnegöl Ağır Ceza mahkemesinde yargılanmasına başlanan Cinayet zanlısı tutuklu sanık Abdullah Kurt, "O gün beni maktul bir çok kez aradı. Sonra mesaj attı. Mesajda küfür etti. Beni eski hastanenin oraya çağırdı. Bende aracımı sattığım için tamire gelen arkadaşların aracıyla beni bırakmalarını istedim. Çağırdığı yere geldiğimde aracın içine atladı. O sırada silah çıkardı. Ben silahı elinden almak isterken patladı. O heyecanla bırakıp gittim. Ben bilerek bunu yapmadım. Suçsuzum" dedi.
Tutuksuz yargılanan Çağdaş Ç. İfadesinde, "Araçla gittik. Maktul araca girince Abdullah ağabeyin elinde silah gördüm. O sırada patladı. Sonrasında 'Bas bas gidelim' dedi. Benim cinayetle alakam yok" dedi.
Tutuksuz sanık Fatih K. ise, "Biz Abdullah ağabeyi bırakmaya gittik. O sırada maktul araca binmek istedi ve silah patladı. O tedirginlikle olay yerinden gittik" dedi.
Mahkeme diğer tanıkların dinlenmesi için 9 Ocak 2020 tarihine ertelendi. Öldürülen Rıdvan Çakır'ın annesi Saniye Ç. şikayetçi olduğunu, sanığın cezalandırılmasını istedi.


Abdullah Kurt, İnegöl, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:35 Kaynak: DHA
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