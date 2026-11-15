Çinli öğretmen fes takıp sınıfa girdi: 600 yıllık Osmanlı dersi - Son Dakika
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Çinli öğretmen fes takıp sınıfa girdi: 600 yıllık Osmanlı dersi

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Çinli öğretmen fes takıp sınıfa girdi: 600 yıllık Osmanlı dersi
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Çinli öğretmen fes takıp sınıfa girdi: 600 yıllık Osmanlı dersi
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Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yılını anlatan Çinli bir öğretim üyesi, derse başında fes ve siyah kıyafetle girdi. Yeniçeri bıyığını andıran görünümüyle öğrencilerinin karşısına çıkan öğretmenin görüntüleri Reddit'te paylaşıldı ve yöntemi yorumlara konu oldu. Öğretmenin kimliği bağımsız kaynaklardan doğrulanamadı.

Çin'in başkenti Pekin'deki Pekin Üniversitesi'nde Osmanlı tarihi dersi verdiği belirtilen öğretim üyesi, alışılmışın dışında bir yöntem tercih etti. Öğrencilerine anlattığı tarihî dönemi görsel olarak da yansıtmak isteyen öğretmen, sınıfa Osmanlı kıyafetlerini andıran bir kostümle girdi.

Başındaki fes, yeniçeri bıyığını andıran görünümü ve siyah kıyafetiyle öğrencilerin karşısına çıkan öğretmen, dersini bu şekilde sürdürdü.

DERSİN KONUSU 600 YILLIK OSMANLI TARİHİ

Sınıftaki sunumda "Osmanlı İmparatorluğu: Bir imparatorluğun 600 yılı" başlığının yer aldığı aktarıldı. Öğretmenin tercih ettiği kostüm, anlatılan tarihî dönemi öğrencilerin gözünde canlandırmaya yönelik bir uygulama olarak dikkat çekti.

Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan sona erişine kadar yaklaşık altı asırlık tarihini konu alan dersin görüntüleri, Çin'de Türk tarihine yönelik akademik çalışmaların da ilgi çekici bir örneğini oluşturdu.

GÖRÜNTÜLER YURT DIŞINDA DA İLGİ GÖRDÜ

Çinli öğretmenin Osmanlı tarihini kostümle anlatması, yurt dışındaki internet kullanıcılarının da dikkatini çekti. Reddit'te 15 Kasım'da yayımlanan görüntüler, tarih derslerinin daha eğlenceli ve akılda kalıcı hâle getirilmesine ilişkin yorumlara konu oldu.

Bazı kullanıcılar öğretmenin yöntemini yaratıcı bulurken bazıları da tarihî kostümlerin derslere ilgiyi artırabileceğini belirtti.

Öte yandan öğretmenin kimliği ve görüntülerin ilk çekildiği tarih bağımsız kaynaklardan doğrulanamadı. Pekin Üniversitesi bilgisi de haberlerde yer almakla birlikte üniversitenin resmî açıklamasıyla teyit edilemedi.

Çin Halk CumhuriyetiOsmanlıDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (3)

  • Mahmut Deniz Mahmut Deniz:
    Allah nasip etsin inşallah 2 0 Yanıtla
  • Hasan DUR Hasan DUR:
    Yav Japon kardeşim sen Osmanlı'yı özlüyorsun ama torunları olarak biz unuttuk ?? 0 0 Yanıtla
  • M12bingöl M12bingöl:
    burda Yapsın başına ne getirirler 0 0 Yanıtla
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