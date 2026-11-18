Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, 18-19 Kasım tarihlerinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için Çin'in Shenzhen kentine geldi. Tayvan konusunda yaptığı açıklamalar nedeniyle Pekin yönetimiyle gerilim yaşayan Takaichi'nin karşılanma biçimi tartışma yarattı. Japon lider üst düzey Çinli yetkililer tarafından karşılanmazken, dış basın iki ülke arasındaki diplomatik krizin zirveye yansıdığına dikkat çekti.

TAYVAN SÖZLERİ KRİZE NEDEN OLMUŞTU

Takaichi, Kasım 2025'te Çin'in Tayvan'a yönelik olası askeri müdahalesinin Japonya'nın varlığını tehdit eden bir durum oluşturabileceğini söylemişti. Bu açıklama, Japonya'nın kolektif meşru savunma hakkını kullanabileceği yönünde yorumlanırken Pekin yönetiminin sert tepkisini çekmişti. Çin, Takaichi'nin sözlerini geri almasını isterken iki ülke arasındaki ilişkiler ciddi biçimde gerilmişti.

JAPONYA, DİPLOMATİK DIŞLANMADAN ENDİŞELİYDİ

Bloomberg'in 9 Kasım tarihli haberine göre Japon yetkililer, zirve öncesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Takaichi'ye diğer liderlerle aynı diplomatik nezaketi göstermesi için güvence aradı. Tokyo yönetiminin, olağan dışı bir protokol uygulanması halinde itiraz etmeye hazırlandığı belirtildi. Japonya'nın en azından iki lider arasında geleneksel bir tokalaşma gerçekleşmesini beklediği aktarıldı.

TRUMP'I BİZZAT KARŞILADI

Zirve kapsamında Çin'e gelen ABD Başkanı Donald Trump ise Şi Cinping tarafından havalimanında bizzat karşılandı. İki liderin tokalaşarak sarılması dikkat çekti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ise Çin Komünist Partisinin üst düzey isimlerinden Cai Qi karşıladı. Farklı karşılama törenleri, zirvede uygulanan diplomatik protokollerin de tartışılmasına neden oldu.

Şİ CİNPİNG İLE GÖRÜŞMESİ BELİRSİZ

Japonya'nın Çin ile ilişkilerini normalleştirmek için temas arayışında olduğu ancak Takaichi ile Şi Cinping arasında resmi bir ikili görüşme düzenlenmesinin düşük ihtimal olarak değerlendirildiği bildirildi. Pekin yönetiminin Tayvan konusundaki tutumunu koruması, iki ülke arasındaki gerilimin zirve boyunca devam edebileceğine işaret ediyor.