Son Dakika Haberleri: "Çingeneler Zamanı" müzikali Bursa'da
Son Dakika Magazin 'Çingeneler Zamanı' müzikali Bursa'da - Son Dakika Magazin

"Çingeneler Zamanı" müzikali Bursa'da

6 saat önce

Tayyare Kültür Merkezi'nde sahnelenen müzikali, Vural Bingöl yönetti.

Tayyare Kültür Merkezi'nde sahnelenen müzikali, Vural Bingöl yönetti.


Müzikal, sinema eleştirmenleri tarafından bir başyapıt olarak kabul gören, 1988 yılında Emir Kusturica'nın yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı "Çingeneler Zamanı" filminden uyarlanan müzik ve dans gösterileriyle sahneye taşındı.


Müzikalde, 1980'lerin Yugoslavya'sında her daim neşe ile yaşayan ancak yüzlerine bakıldığında her bir çizgide hüzünleri görebilen çingenelerin aşkları, ayrılıkları ve yaşam hikayeleri anlatıldı.


Gecenin sonunda gösteride sahne alan oyuncular, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Bingöl, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:08 
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