Cıngı\'nın TBMM\'de Kayseri Vurgusu

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, 2025 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı 11 kez konuşmada 'Kayseri' dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, 2025 yılında TBMM'de yaptığı 1 dakikalık konuşmalarda Kayseri'den bahsetti. Konuşmalarında 11 kez Kayseri'yi ele alan Cıngı, yapılan etkinliklerden, yarışmalardan ve kentin sorunlarından söz etti. Cıngı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 2025 yılı içerisinde TBMM Genel Kurulu'nda mümkün olan her fırsatta 1 dakikalığına söz alarak, Kayseri'yle ilgili güzellikleri vatandaşlarla paylaştığını söyledi.

Cıngı'nın TBMM Genel Kurulu'nda Kayseri'yi ele aldığı başlıklar şu şekilde:

"8 Ocak 'Türkiye'de ilk defa Erciyes'te yapılacak olan Ragbi Türkiye Şampiyonası' hakkında, 20 Ocak 'Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ABD'deki İHA yarışmasına katılmaları' hakkında, 13 Şubat 'Erciyes Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası' hakkında, 19 Şubat 'Kayseri KANKA Çocuk Hematoloji, Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesi' hakkında, 26 Mart '21-24 Mart 2025 tarihlerinde Kayseri'de MRB'in düzenlediği teknoloji yarışması' hakkında, 15 Nisan 'Kayseri'de zirai don felaketi' hakkında, 8 Mayıs '9 Mayıs Avrupa Günü' hakkında, 20 Mayıs 'Kayseri'de yapılacak olan Uluslararası MEB Robot Yarışması' hakkında, 1 Temmuz 'Erciyes'te düzenlenen Dünya Tenis Turu' hakkında, 15 Ekim 'Gevher Nesibe Hatun Şifahanesi' hakkında, '18 Kasım Erciyes Kayak Merkezi sezona hazırlanıyor' hakkında." - KAYSERİ