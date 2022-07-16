Çinli Bilim İnsanları 14.000 Yaşındaki Bir İnsanın Genom Dizilimini Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Çinli Bilim İnsanları 14.000 Yaşındaki Bir İnsanın Genom Dizilimini Gerçekleştirdi

16.07.2022 09:43
Çinli Bilim İnsanları 14.000 Yaşındaki Bir İnsanın Genom Dizilimini Gerçekleştirdi

KUNMİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Bilim insanları, Çin'in güneybatısından Geç Pleyistosen dönemine ait bir insan genomunu ortaya çıkardı.

KUNMİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Bilim insanları, Çin'in güneybatısından Geç Pleyistosen dönemine ait bir insan genomunu ortaya çıkardı. Bulgular, Perşembe gecesi çevrimiçi dergi Current Biology'de yayınlandı. Bilim insanları, 1989'da Yunnan eyaletindeki Mengzi'de bir kasabada gün yüzüne çıkarılan 14.000 yaşındaki "Mengzi Ren"in (MZR) kalıntılarının genom dizilimini gerçekleştirdi. Mağarada, kızıl geyik, makak ve siyah ayı gibi hayvanlara ait fosillerin yanı sıra 30'dan fazla insan fosili de bulunmuştu.

Çinli Bilim İnsanları 14.000 Yaşındaki Bir İnsanın Genom Dizilimini Gerçekleştirdi

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletindeki Mengzi'de "Mengzi Ren"in (MZR) kalıntılarının gün yüzüne çıkarıldığı mağarayı gösteren, Yunnan Kültürel Kalıntılar ve Arkeoloji Araştırma Enstitüsü'ne ait fotoğraf. (Fotoğraf: Yunnan Kültürel Kalıntılar ve Arkeoloji Araştırma Enstitüsü/Xinhua aracılığıyla)

Makalenin özetinde, "Daha önce yayınlanan verilerle birleştiğinde, Doğu Asya ve Güneydoğu Asya'nın eski güney popülasyonlarında açık bir genetik farklılaşma ve Geç Pleyistosen dönemi sırasında belli bir derece güney-kuzey farklılığı tespit ettik. MZR, günümüz popülasyonlarıyla genetik sürekliliğe sahip bir Güneydoğu Asyalı olarak tanımlandı. Gün yüzüne çıkarılan insan kafatası üzerinde yapılan fiziki antropolojik araştırmanın sonuçlarına göre sahibi, yaklaşık 155 santimetre boyunda ve 46 kilogram ağırlığındaydı. Aynı zamanda Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Kunming Zooloji Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olan makalenin baş yazarı Zhang Xiaoming, kadının 14.000 sene önce avcı-toplayıcı bir hayat sürdüğünü söyledi.

Çinli Bilim İnsanları 14.000 Yaşındaki Bir İnsanın Genom Dizilimini Gerçekleştirdi

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletindeki Mengzi'de bulunan Mengzi Ren'in (MZR) kafatasını gösteren, Mengzi Kültürel Kalıntılar Enstitüsü tarafından sağlanmış fotoğraf. (Fotoğraf: Mengzi Kültürel Kalıntılar Enstitüsü/Xinhua aracılığıyla)

Zhang, MZR insanlarının ilk Amerikan yerlileriyle derin genetik bağlarının da bulunduğuna dikkat çekti. Bilim insanları, Güneydoğu Asya'daki mağaralarda yaşayan eski insanların havanın ısınmasıyla kuzeye göç ettiği ve kıyı boyunca bir göç rotası bulunabileceği tahminini yapıyor. İnsanların bazıları en nihayetinde Bering Boğazı'nı geçmiş ve Amerika'ya ulaşmış olabilir.

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Kaynak: Xinhua

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