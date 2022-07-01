Çinli hava yolları Airbus'tan bir günde 292 uçak sipariş etti - Son Dakika
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Çinli hava yolları Airbus'tan bir günde 292 uçak sipariş etti

01.07.2022 23:21
Çinli hava yolları Airbus'tan bir günde 292 uçak sipariş etti

Koronavirüs pandemisi ile geçen iki yılın ardından seyahatlerde artış görülürken Çin havayolu şirketleri, Avrupalı uçak üreticisi Airbus'tan bir günde A320neo model 292 uçak ısmarladı.

Koronavirüs pandemisi ile geçen iki yılın ardından seyahatlerde artış görülürken Çin havayolu şirketleri, Avrupalı uçak üreticisi Airbus'tan bir günde A320neo model 292 uçak ısmarladı.Koronavirüs pandemisi ve küresel boyuttaki kısıtlamalarla geçen iki yılın ardından hava yolu seyahatlerinde yeniden artış kaydedilirken, Çin hava yolu sirketleri, dünyanın en büyük uçak üreticisi olan Airbus'tan bir günde 292 uçak sipariş ettiklerini duyurdu. Airbus ile China Southern, China Eastern, Air China ve Shenzen Airlines şirketlerinin açıklamalarında, toplam 292 adet A320neo model uçakların satın alımı ile ilgili sözleşmelerin imzalandığı bildirildi. Buna göre China Eastern 100, Air China 64, kardeş hava yolu şirketi Shenzen Airlines de 32 adet A320neo model uçak ısmarladığını açıkladı. Hemen öncesinde de China Southern aynı modelden 96 adet ısmarlandığını duyurmuştu. İlaveten satın alma dışında Airbus'tan aynı modelde uçaklar kiralanacağı da aktarılıyor. Yapılan alışverişin ticari hacminin 37 milyar ABD dolarına tekabül ettiği vurgulanıyor. Önümüzdeki günlerde İngiltere'de düzenlenecek olan büyük hava yolu fuarı öncesinde yapılan bu anlaşma ile Çin, üç yıl aradan sonra yeniden uçak satın alımına başlamış oldu. Ezeli rakipler: Airbus ve Boeing

Avrupalı şirket Airbus ile ABD'li (Amerika Birleşik Devletleri) Boeing arasında, yıllardır Çin'in hava yolu piyasasına hakim olabilme adına sıkı bir rekabet yaşanıyor. Her ne kadar Çin, koronavirüs pandemisiyle mücadelede kapsamında, hala sıkı tedbir uygulamaları ile dikkat çekse de, büyük uçak üreticilerinden uçak alımlarında siparişlerin uzun süre önce verilmesi gerektiğinden, anlaşmaların çimdi yapıldığı tahmin ediliyor.

2023-2027'de teslim edilecek

China Southern'in ısmarladığı uçakların 2024-2027'de teslim edileceği, bu arada şirketin A320neo tipi uçaklardan 19 adet de kiralayacağı duyuruldu. Shenzen Airlines'a ise ısmarlanan uçakların 2024-2026 tarihlerinde teslimatının yapılacağı haber verildi. Air China'ya teslimatların ise 2023-2027 zaman diliminde yapılması bekleniyor. Şimdiye dek uçaklarını çoğunlukla Boeing'den satın alan China Southern ABD'li şirketin en önemli müşterisiydi. Ancak Boeing, Mayıs ayında yaptığı açıklamada 100'den fazla uçağın tedarik zincirindeki sorunlar nedeniyle yetiştirilmeyeceğini duyurmuştu. Hem Airbus hem de Boeing, koronavirüs pandemisi döneminde üretimlerini büyük ölçüde azalttı. ABD'li Boeing şirketinin 737 Max modeli uçaklarının teslimatı, ilaveten söz konusu modelde görülen kazalar sonrasında, ancak uçuş yasağının 2020 sonbaharında kaldırılmasıyla mümkün hale gelebilmişti. O tarihten itibaren Boeing'in ayda 31 adet 737 Max modeli uçak üretimi yaptığı bildiriliyor.

Airbus'un ise rağbet gören A320neo model uçaktan ayda 45-50 adet ürettiği haber veriliyor. Şirketin, önümüzdeki yıl bu sayıyı ayda 65'e çıkarmayı hedeflediği aktarılıyor.

dpa/ ETO,ET

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Kaynak: Deutsche Welle

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Southern, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli hava yolları Airbus'tan bir günde 292 uçak sipariş etti - Son Dakika

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