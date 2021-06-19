Çinli iş insanını gasbederek üzerindeki 4 külçe altını çaldılar - Son Dakika

31 Mayıs Pazartesi günü Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Çinli iş adamı A.A. akşam saatlerinde evine gitmek için iş yerinden çıktı. Daha sonra iki şüpheli A.A.'yı gasbederek üzerinde bulunan 4 külçe altını alıp hızla uzaklaştı. Çinli iş insanı yaşadığı şoku üzerinden attıktan sonra durumu hemen polise bildirdi. 7 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri gelen ihbar üzerine konuyla ilgili hemen çalışma başlattı. Olay yerindeki güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin önce eşkalini daha sonra kimliğini tespit etti. Polis ekipleri yoğun çalışmaları neticesinde konuyla ilgisi olan 5 şüphelinin de izini tespit ederek operasyon için düğmeye bastı. Gasp Büro ekipleri olaydan birkaç gün sonra şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

6 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen, Rüstem A., Dilyar U. Tursun A, Abdullakh D., Alı S., Mukhitdin M. ve Ali A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Mahkemeye sevk edilen Mukhittin M. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan güvenlik kameralarında Çinli iş insanını gasbeden şahısların kaçış anları da kameraya yansıdı.