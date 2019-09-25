Çinli motor üreticisinden Türkiye pazarına sahte ürün uyarısı
1 saat önce
Dünyanın en büyük jeneratör motoru üreticilerinden Shangai Diesel Motor, Türkiye pazarındaki sahte motorlar hakkında uyarılarda bulundu.
Dünyanın en büyük jeneratör motoru üreticilerinden Shangai Diesel Motor, Türkiye pazarındaki sahte motorlar hakkında uyarılarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:55
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