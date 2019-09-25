Son Dakika Haberleri: Çinli motor üreticisinden Türkiye pazarına sahte ürün uyarısı
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Çinli motor üreticisinden Türkiye pazarına sahte ürün uyarısı

1 saat önce

Dünyanın en büyük jeneratör motoru üreticilerinden Shangai Diesel Motor, Türkiye pazarındaki sahte motorlar hakkında uyarılarda bulundu.

Çinli motor üreticisinden Türkiye pazarına sahte ürün uyarısı, System.String[]

Dünyanın en büyük jeneratör motoru üreticilerinden Shangai Diesel Motor, Türkiye pazarındaki sahte motorlar hakkında uyarılarda bulundu.

Türkiye, Diesel, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:55 
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