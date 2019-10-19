Cinsel eğitime hapis cezasının önünü açacak yasa tasarısı Polonya'da tartışmalara yol açtı
1 saat önce
Polonya meclisinde hazırlanan bir yasa ülkede tartışmalara yol açtı. 18 yaşın altındakileri cinsel aktivitelere özendirmeyi suç kabul eden yasanın arkasındaki asıl hedefin okullarda verilmek istenen cinsellik eğitimi olduğu belirtiliyor.
Polonya meclisinde hazırlanan bir yasa ülkede tartışmalara yol açtı. 18 yaşın altındakileri cinsel aktivitelere özendirmeyi suç kabul eden yasanın arkasındaki asıl hedefin okullarda verilmek istenen cinsellik eğitimi olduğu belirtiliyor.
Ülkede özellikle liberal kesimi öfkelendiren yasa tasarısı parlamento önünde ve çeşitli şehirlerde kalabalık gruplarca protesto edildi. İktidarda bulunan muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) desteklediği yasa tasarısı detayları görüşülmek üzere meclis komisyonunda inceleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:48
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