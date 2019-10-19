Son Dakika Haberleri: Cinsel eğitime hapis cezasının önünü açacak yasa tasarısı Polonya'da tartışmalara yol açtı
Son Dakika Dünya Cinsel eğitime hapis cezasının önünü açacak yasa tasarısı Polonya'da tartışmalara yol açtı

Cinsel eğitime hapis cezasının önünü açacak yasa tasarısı Polonya'da tartışmalara yol açtı

1 saat önce

Polonya meclisinde hazırlanan bir yasa ülkede tartışmalara yol açtı. 18 yaşın altındakileri cinsel aktivitelere özendirmeyi suç kabul eden yasanın arkasındaki asıl hedefin okullarda verilmek istenen cinsellik eğitimi olduğu belirtiliyor.

Cinsel eğitime hapis cezasının önünü açacak yasa tasarısı Polonya'da tartışmalara yol açtı, System.String[]

Polonya meclisinde hazırlanan bir yasa ülkede tartışmalara yol açtı. 18 yaşın altındakileri cinsel aktivitelere özendirmeyi suç kabul eden yasanın arkasındaki asıl hedefin okullarda verilmek istenen cinsellik eğitimi olduğu belirtiliyor.


Ülkede özellikle liberal kesimi öfkelendiren yasa tasarısı parlamento önünde ve çeşitli şehirlerde kalabalık gruplarca protesto edildi. İktidarda bulunan muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) desteklediği yasa tasarısı detayları görüşülmek üzere meclis komisyonunda inceleniyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Polonya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:48 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya'dan haddini aşan Türkiye çıkışı: Biz de Türkleri geri göndeririz
Lübnan'da Whatsapp'a uygulanan vergilerle ilgili yapılan gösteriler sonrası hükümet geri adım attı Merkel: ABD askerlerinin çekilmesi Rusya ve İran'ın rolünü güçlendirdi Afganistan'da cuma namazı sırasında 2 patlama: 18 ölü, 50 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 13:06:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cinsel eğitime hapis cezasının önünü açacak yasa tasarısı Polonya'da tartışmalara yol açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]