Cinsel ilişki tartışmasında ayağından vurulan kadın sevgilisini öldürdü - Son Dakika

Cinsel ilişki tartışmasında ayağından vurulan kadın sevgilisini öldürdü

25.11.2020 07:04
Cinsel ilişki tartışmasında ayağından vurulan kadın sevgilisini öldürdü, System.String[]

BURSA'da, İsmail I. (55) eğlenmek için çiftlik evine gittiği sevgilisi Zehra Y.'yi (43), cinsel ilişki teklifini kabul etmeyince çıkan tartışmanın ardından tabanca ile sağ ayağından vurdu.

BURSA'da, İsmail I. (55) eğlenmek için çiftlik evine gittiği sevgilisi Zehra Y.'yi (43), cinsel ilişki teklifini kabul etmeyince çıkan tartışmanın ardından tabanca ile sağ ayağından vurdu. Yaralanan Zehra Y., yaşanan arbede sırasında alkolün de etkisinde olan sevgilisinin elinden aldığı tabanca ile İsmail I.'yı başından vurarak öldürdü. Hastanede tedaviye alınan Zehra Y.'nin polise verdiği ilk ifadesinde "Beni ilişkiye zorladı. 'Hayır' deyince silahıyla beni ayağımdan vurdu. Alkollü olmasından yararlandım silahını elinden alıp onu vurdum." dediği öğrenildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesine bağlı Tahtalı Mahallesi, Değirmen Yolu Sokak'ta bulunan bir çiftlik evinde meydana geldi. Zehra Y., sevgilisi İsmail I.'nın çiftlik evine eğlenmek için gitti. Burada bir süre alkol alan ikiliden İsmail I., iddiaya göre sevgilisi Zehra Y. ile ilişkiye girmek istedi. Zehra Y.'nin kabul etmemesinin ardından içki içmeye devam eden İsmail I. bu kez zorla ilişkiye girmeye çalıştı. Sevgilisinin bir kez daha direnmesi üzerine öfkelenen İsmail I., yaşanan tartışmanın ardından Zehra Y.'yi tabanca ile sağ ayağından vurdu.

YARALI HALDE DARBETTİYaralanan Zehra Y. acı içinde yere yığılırken, öfkesi dinmeyen İsmail I., sevgilisine fiziki şiddeti sürdürdü. Yaşanan arbede sırasında alkolün de etkisinde olan İsmail I.'nın elinden tabancayı alan  Zehra Y., sevgilisini başından vurdu. İsmail I. kanlar içinde yere yığılırken, paniğe kapılan Zehra Y. polisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Olay yerine gelen polis ekipleri, ikiliyi çiftlik evinde kanlar içinde yerde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde başından vurulan İsmail I.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Zehra Y. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri çiftlik evinde incelemede bulundu. İsmail I.'nın ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü. Savcının incelemesinin ardından İsmail I.'nın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.'ÖLECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİM'Hastanede polis nezaretinde tedavi altına alınan Zehra Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Zehra Y.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, "Eğlenmek ve vakit geçirmek için gitmiştik. Bir süre sonra beni ilişkiye girmek için zorladı. Bende ona 'uygun değilim' dedim. Daha sonra birlikte alkol aldık ama o çok içti. Yine ilişki konusunu açtı. Ben 'hayır' deyince silahıyla beni ayağımdan vurdu. Alkollü olmasından yararlandım silahını elinden alıp onu vurdum. Öleceğini düşünmedim." dediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Cinsel ilişki tartışmasında ayağından vurulan kadın sevgilisini öldürdü
Cinsel ilişki tartışmasında ayağından vurulan kadın sevgilisini öldürdü
Cinsel ilişki tartışmasında ayağından vurulan kadın sevgilisini öldürdü
Cinsel ilişki tartışmasında ayağından vurulan kadın sevgilisini öldürdü
Cinsel ilişki tartışmasında ayağından vurulan kadın sevgilisini öldürdü
Cinsel ilişki tartışmasında ayağından vurulan kadın sevgilisini öldürdü
Cinsel ilişki tartışmasında ayağından vurulan kadın sevgilisini öldürdü
Cinsel ilişki tartışmasında ayağından vurulan kadın sevgilisini öldürdü
Cinsel ilişki tartışmasında ayağından vurulan kadın sevgilisini öldürdü
Cinsel ilişki tartışmasında ayağından vurulan kadın sevgilisini öldürdü
Cinsel ilişki tartışmasında ayağından vurulan kadın sevgilisini öldürdü
Cinsel ilişki tartışmasında ayağından vurulan kadın sevgilisini öldürdü
Cinsel ilişki tartışmasında ayağından vurulan kadın sevgilisini öldürdü

Cinsel İlişki, Arbede, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cinsel ilişki tartışmasında ayağından vurulan kadın sevgilisini öldürdü - Son Dakika


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