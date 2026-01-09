Cinsel İstismar İddiası: Zanlı Tutuklandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde, cinsel istismar iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen A.Y'yi (34) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.
