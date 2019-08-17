Son Dakika Haberleri: Cinsel istismar suçuyla yargılanırken intihar eden milyarder Epstein'a 100 milyon dolarlık dava
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Cinsel istismar suçuyla yargılanırken intihar eden milyarder Epstein'a 100 milyon dolarlık dava

1 saat önce

Kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarından tutuklu yargılanırken cezaevinde intihar eden Amerikalı milyarder Epstein’a, aynı suçlamalardan iki kadın daha 100 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Cinsel istismar suçuyla yargılanırken intihar eden milyarder Epstein'a 100 milyon dolarlık dava, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarından tutuklu yargılanırken cezaevinde intihar eden milyarder Jeffrey Epstein'a, aynı suçlamalardan iki kadın daha 100 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Jennifer Araoz adlı bir kadın 14 Ağustos'ta, Epstein'ın kendisine 14 yaşındayken cinsel tacizde bulunduğunu belirterek Manhattan'daki New York devlet mahkemesine Amerikalı milyarderin mal varlığından tazminat talebiyle dava açtı.
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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:48 
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