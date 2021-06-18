Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar - Son Dakika

İzmir'de yaşayan 28 yaşındaki B.Y. isimli genç adam, İstanbul Kadıköy'deki özel bir hastaneye giderek cinsiyet değişikliği ameliyatı olmak istedi. Ameliyatta bir takım operasyonlar uygulanan B.Y., ameliyat sonrası gelişen komplikasyonlar sonucu fenalaştı. Durumu kötüleşen genç adam, yoğun bakıma kaldırılsa da kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BABASI ŞİKAYETÇİ OLDU

Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre; oğlunun hayatını kaybetmesi sonucu acılı baba Z.Y., İstanbul Anadolu Adliyesi'ne gelerek ameliyata giren tüm doktor ve hemşirelerden şikayetçi oldu. Baba Z.Y.'nin şikayeti sonrası olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yapılan araştırmalar ve elde edilen raporlar sonucunda ameliyata giren sağlık çalışanlarının özensiz ve tıp kurallarına aykırı bir takım davranışlar sergilediği ortaya çıktı. Ameliyat sonrasında hayatını kaybeden B.Y.'nin bazı ölçümlerinin yapılmadığı ve gerekli bazı tıbbi kayıtların tutulmadığı anlaşıldı.

EL YAZISIYLA BELGE DOLDURTMUŞLAR

Cinsiyet değişikliği ameliyatını bizzat yapan doktor H.Ö.'nün uzun yıllardır bu tarz ameliyatlara girdiği, ancak buna rağmen hayatını kaybeden B.Y.'nin daha önce cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğuna dair tıbbi belge, hastane adı ve ülke adı sormadığı, kendini yasal sorumluluktan kurtarmak için B.Y.'ye el yazısıyla bir belge doldurttuğu ve B.Y.'nin de bu yazıda 5-6 yıl önce bir cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğunu fakat ameliyatına giren doktoru ve ameliyatı olduğu hastane adını hatırlamadığını belirttiği öğrenildi.

"RAPOR BİLE SORMADAN KAÇAK YOLLA ANLAŞTI"

Bu durumla ilgili tanık olarak dinlenen A.Y. ise "B.Y. benim 7 yıldır arkadaşımdır. Cinsiyet değiştirme isteğini benimle paylaştı. Daha önceden İzmir'de birkaç operasyon geçirmişti. Bu ameliyatı çok istiyordu. Cinsiyet değişikliği ameliyatı için İstanbul'a geldik. Bu arkadaşımın ilk ameliyatı olacağı için normalde bir hastane raporu olması lazım, ancak bu doktor bir rapor sormadan kaçak olarak 29 bin liraya anlaştı ve parasını peşin olarak aldı. Karşılığında herhangi bir belge ve makbuz almadan arkadaşıma el yazısıyla bir yazı yazdırıp imzalattı. Arkadaşım ameliyattan çıktığında el parmakları mosmor, ayak parmaklarıysa soğuktu. Nedenini sorduğumda ameliyathanenin soğuk olmasından kaynaklı olduğunu söylediler." dedi.

DELİLLERİ KARARTTILAR

Denizli'de cinsiyet değişikliği için Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtığı belirlenen B.Y.'nin sonrasında davayı takipsiz bıraktığından davanın açılmamasına karar verildiği ancak buna rağmen doktor H.Ö.'nün mahkeme kararını görmeden operasyon gerçekleştirdiği belirlendi. Ameliyata giren diğer sağlık çalışanlarının da düzenlemekle yükümlü oldukları belgeleri düzenlemeyerek delilleri kararttıkları, hayatını kaybeden B.Y. ile ilgili bazı hastane kayıtlarının tutulmadığı ve tıbbi verilerin kaydedilmediğinin anlaşılması sonucu ameliyata giren tüm sağlık çalışanları kusurlu bulundu.

SAĞLIKÇILARIN 6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ameliyatta bizzat cinsiyet değişikliği operasyonunu gerçekleştiren doktor H.Ö., özel hemşiresi olan K.K., anestezi uzmanı olarak ameliyata katılan doktor M.O., ameliyathane sorumlu hemşiresi N.G., anestezi teknikeri B.D. ve servis sorumlu hemşireleri olan A.Y. ile A.K. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame sonrası, 7 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanıkların üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmemesine karşın İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmaları devam ediyor.