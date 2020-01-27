Cinuçen Tanrıkorur eserleri ile anılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cinuçen Tanrıkorur eserleri ile anılacak - Son Dakika

Cinuçen Tanrıkorur eserleri ile anılacak

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türk musikisinin büyük üstadı Cinuçen Tanrıkorur'u, vefatının 20'nci yılında özel bir konserle anacak.

Cinuçen Tanrıkorur eserleri ile anılacak, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türk musikisinin büyük üstadı Cinuçen Tanrıkorur'u, vefatının 20'nci yılında özel bir konserle anacak.


Yirminci yüzyıl Türk musikisinin en büyük bestecisi ve icracılarından Cinuçen Tanrıkorur, vefatının 20'nci yıldönümünde eserleri ile Antalya'da anılacak. Şef Aydemir Tuncer yönetimindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı TSM İcra Heyeti, büyük üstadı anmak, eserlerini tanıtmak ve yaşatmak amacıyla özel bir konser verecek. İki Bölümden oluşacak 'Cinuçen Tanrıkorur Eserleri Konseri', 30 Ocak Perşembe günü Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu'nda gerçekleşecek. Ücretsiz olarak düzenlenecek etkinliğe tüm vatandaşlar davetli. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cinuçen Tanrıkorur, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fettah Tamince kimdir?
Jahovic, en az 3 hafta yok Denizlispor maçında sakatlanan Jahovic, en az 3 hafta oynayamayacak 112 Çağrı Merkezi personeli, 6.8 şiddetindeki depreme rağmen görev yerini terk etmedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 18:04:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cinuçen Tanrıkorur eserleri ile anılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]