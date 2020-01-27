Cinuçen Tanrıkorur eserleri ile anılacak - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türk musikisinin büyük üstadı Cinuçen Tanrıkorur'u, vefatının 20'nci yılında özel bir konserle anacak.



Yirminci yüzyıl Türk musikisinin en büyük bestecisi ve icracılarından Cinuçen Tanrıkorur, vefatının 20'nci yıldönümünde eserleri ile Antalya'da anılacak. Şef Aydemir Tuncer yönetimindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı TSM İcra Heyeti, büyük üstadı anmak, eserlerini tanıtmak ve yaşatmak amacıyla özel bir konser verecek. İki Bölümden oluşacak 'Cinuçen Tanrıkorur Eserleri Konseri', 30 Ocak Perşembe günü Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu'nda gerçekleşecek. Ücretsiz olarak düzenlenecek etkinliğe tüm vatandaşlar davetli. - ANTALYA