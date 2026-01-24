Cip Camii Duvarına Çarptı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde cipin kontrolden çıkarak cami duvarına çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Menteş Mahallesi'nde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 CFN 568 plakalı cip, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak Halilurrahman Bakırcılar Camisi'nin duvarına çarptı.
Yaralananın olmadığı kazada, aracın çarpması sonucu caminin duvarının bir bölümü yıkıldı.
Kaza anı, caminin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
