Cip kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cip kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı 1 yaralı - Son Dakika

Cip kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı 1 yaralı

6 saat önce

Cip kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı 1 yaralıBolu'da, cipin kırmızı ışıkta duran otomobile ve minibüse çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Cip kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı 1 yaralı

Bolu'da, cipin kırmızı ışıkta duran otomobile ve minibüse çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında D-100 Karayolu Akçaalan köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Tuğsel Yıldız yönetimindeki 74 AG 421 plakalı cip, önce kırmızı ışıkta bekleyen Abdullah Yıldız'ın bulunduğu 14 DJ 450 plakalı otomobile, ardından da Adil Öztürk yönetimindeki 14 AD 763 plakalı minibüse çarptı. Otomobil ve minibüse hızla çarpan cip, yol üzerinde bulunan refüje çarparak durabildi. Kazada, cipin çarpması sonucu trafik lambasının bulunduğu direğe çarpan minibüsün sürücüsü Adil Öztürk yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü.

Cip kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı 1 yaralı

Abdullah Yıldız, İstanbul, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:52 Kaynak: DHA
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