Cip refüje çıktı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cip refüje çıktı: 3 yaralı - Son Dakika

Cip refüje çıktı: 3 yaralı

6 saat önce

BURDUR'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, önce aydınlatma direğine, sonra ağaca çarptı.

Cip refüje çıktı: 3 yaralı, System.String[]

BURDUR'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, önce aydınlatma direğine, sonra ağaca çarptı. Kazada 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Antalya kavşağında meydana geldi. Antalya'dan Burdur yönüne giden Elvan Aktürk'ün (41) kullandığı 07 GG 606 plakalı cip, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, refüje çıktı. Önce aydınlatma direğine, daha sonra da refüjdeki ağaca çarpan cip, karşı şeride geçmek üzereyken durabildi. Çarpmanın şiddetiyle aydınlatma direğindeki ampul yere düşerken, ağaç da kökünden söküldü.

Kazada sürücü Elvan Aktürk ile aynı araçtaki Yiğit Alp Aktürk (12) ve Ali Kerem Can (12) hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.


Antalya, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:07 Kaynak: DHA
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