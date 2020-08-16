Cip şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Yaralılardan Nermin ve Gökhan Altınışık'ın sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılar ambulanslara Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye , sağlık, polis ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarılan yaralılar, sedyeye konularak uçurumdan yukarı taşındı.

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 23:39

Kaynak: AA

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