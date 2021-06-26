Üye Girişi
Çıplak fotoğrafları, genç öğretmenin başını yaktı! Eski eşinin ifşası yüzünden okuldan atıldı - Son Dakika

Çıplak fotoğrafları, genç öğretmenin başını yaktı! Eski eşinin ifşası yüzünden okuldan atıldı

26.06.2021 23:14

Amerika'da yaşayan öğretmen Amy Kupps'ın çıplak fotoğrafları, mesleğinden olmasına neden oldu. Bir siteye çıplak fotoğraf satan öğretmenin ayrıldığı eşi, fotoğrafları 7 yıldır tarih öğretmeni olarak çalıştığı okulun yönetimine gönderdi. Yönetim, önlerine gelen çıplak fotoğrafların üzerine Kupps'ın okuldan atılmasına karar verdi.

Amerika'nın Kuzey Karolina eyaletindeki bir okulda tarih öğretmeni olarak görev yapan 32 yaşındaki Amy Kupps, gençliğini ve güzelliğini, ilginç bir yöntemle kullanmaya karar verdi. Kupps, öncelikle kadınların çıplak fotoğraf ve videolarını yayınlayan bir sosyal paylaşım sayfasına fotoğraflarını gönderdi.

FOTOĞRAFLARI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Bu fotoğrafların binlerce beğeni ve yorum almasının ardından konuyu eşiyle paylaşan kadın, eşinin teklifi üzerine bu sefer fotoğraflarını para karşılığında başka bir siteye satmaya başladı. Site, Kupps'tan değişik şekillerde fotoğraf göndermesini talep etti.

Çıplak fotoğraflar genç öğretmenin başını yaktı! Eski eşinin ifşasına nedeniyle okuldan atıldı

YİNE DE ÖĞRETMENLİĞİ BIRAKMADI

Çıplak fotoğraf ve videoları sitede en fazla ilgi görenler arasına girmesinin ardından, genç kadının kazancı 150 bin dolara kadar çıktı. Ancak Kupps, kazandığı paraya rağmen yine de öğretmenlik mesleğini bırakmadı ve tarih derslerine girmeye devam etti.

Çıplak fotoğraflar genç öğretmenin başını yaktı! Eski eşinin ifşasına nedeniyle okuldan atıldı

AŞIRI İLGİDEN RAHATSIZ OLDU

Amy Kupps ve eşi, hayranlarının genç kadına gösterdiği yoğun ilgiden sonra kavga etmeye başladı. İlk zamanlar eşini teşvik eden ve destekleyen koca, hayranların karısına aşırı ilgi göstermesi ve hediyeler göndermesine daha fazla dayanamayarak, Kupps'tan siteye fotoğraf göndermeyi kesmesini istedi. Bunun üzerine çift, boşanma kararı aldı.

Çıplak fotoğraflar genç öğretmenin başını yaktı! Eski eşinin ifşasına nedeniyle okuldan atıldı

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI OKULA GÖNDERDİ

Amy Kupps'ın eşini dinlemeyip, siteye fotoğraf göndermeye devam etmesinin ardından sinirli eş, hızını alamayarak karısının çıplak fotoğraflarını Kupps'ın 7 yıldan bu yana görev yaptığı okulun müdürüne gönderdi.

Çıplak fotoğraflar genç öğretmenin başını yaktı! Eski eşinin ifşasına nedeniyle okuldan atıldı

AŞAĞILAYICI YORUMDA BULUNDULAR

Skandal fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından acil olarak yönetimle toplantıya çağrılan Kupps, yönetimdeki bazı kişilerin kendisine yönelik aşağılayıcı ve kırıcı yorumlarda bulunduğunu söyledi. Kupps, fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından okulla ilişkisinin kesildiğini anlattı.

Çıplak fotoğraflar genç öğretmenin başını yaktı! Eski eşinin ifşasına nedeniyle okuldan atıldı

MODEL OLARAK ÇALIŞACAK

Çalıştığı okulun, çıplak fotoğraflardan haberdar olmasının ardından konuyu eşine açan ve fotoğrafları kendisinin gönderip göndermediğini soran kadın, "evet" cevabı aldığını aktardı. Çıplak fotoğraflarının ifşa olmasının ardından mesleğini bırakmak zorunda kalan dolar, bundan sonraki hayatına model olarak devam edeceğini açıkladı.

Çıplak fotoğrafları, genç öğretmenin başını yaktı! Eski eşinin ifşası yüzünden okuldan atıldı
Çıplak fotoğrafları, genç öğretmenin başını yaktı! Eski eşinin ifşası yüzünden okuldan atıldı

Güney Karolina, okul müdürü, Müstehcen, Öğretmen, Amerika, dolar, Okul, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çıplak fotoğrafları, genç öğretmenin başını yaktı! Eski eşinin ifşası yüzünden okuldan atıldı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun ardından 23:16 Kılıçdaroğlu'nun ardından "Söke söke" polemiğine Ali Babacan da katıldı Matt Hancock'un yerine İngiltere Sağlık Bakanlığı'na Sajid Javid atandı 22:31 Matt Hancock'un yerine İngiltere Sağlık Bakanlığı'na Sajid Javid atandı Tarlada kahreden kaza! Baba ve kız patpatın altında can verdi 21:42 Tarlada kahreden kaza! Baba ve kız patpatın altında can verdi
Sabah işe başladığı kereste işletmesinde akşam hayatını kaybetti 21:11 Sabah işe başladığı kereste işletmesinde akşam hayatını kaybetti Hollanda'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalktı 20:34 Hollanda'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalktı Bir anlık dikkati, ailesini tehlikeden korudu! Zehirli sarı yılan, saklandığı bahçede yakalandı 19:20 Bir anlık dikkati, ailesini tehlikeden korudu! Zehirli sarı yılan, saklandığı bahçede yakalandı
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19:08 Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Söke söke bu parayı sizden alırlar" sözlerine yanıt: Bize sökmez Türkiye'ye uçuş yasağının kalktığı Rusya'da kış ayından beri en yüksek vaka 18:23 Türkiye'ye uçuş yasağının kalktığı Rusya'da kış ayından beri en yüksek vaka

Son Dakika Haberleri
17:53 Tarihi davada emsal karar çıktı! Yıllarca kendisine tecavüz eden kocasını öldüren Valerie Bacot serbest kaldı
17:43 8.1 milyon euroya satıldı! Düğnyanın en pahalı posta pullarından biri açık artırmada yeni sahibini buldu
17:41 Tek adaylı F.Bahçe seçimine oy kullanmaya giden TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı'ya tepki yağıyor
17:25 Son Dakika: 95. Gazi Koşusu'nu kazanan belli oldu! Jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı Burgas isimli safkan yarışı birincilikle bitirdi
17:11 Afrin'de bombalı araçla terör saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı
17:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile temeli atılan Kanal İstanbul ile 70 bin kişiye iş imkanı doğacak
16:59 Takipten çıktı, fotoğrafları sildi! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı bitti
16:58 Çok sayıda suçtan aranıyordu! İnterpol, Zafer Saral'ı Türkiye'ye iade etti
16:53 Rıdvan Dilmen, Ali Koç ile Aziz Yıldırım'a barışma çağrısında bulundu
16:31 Arda Turan, kendisini istemeyen taraftarlara Twitter'dan gönderme yaptı
Her şey totem uğruna! Galler'in asimetrik takım fotoğraflarının sırrı ortaya çıktı Her şey totem uğruna! Galler'in asimetrik takım fotoğraflarının sırrı ortaya çıktı         
23:22
Fenerbahçe, West Ham United'ın Attila Szalai için yaptığı 13 milyon euroluk teklifi reddetti Fenerbahçe, West Ham United'ın Attila Szalai için yaptığı 13 milyon euroluk teklifi reddetti         
22:33
İşte kanserle mücadele eden Canan Ergüder'in son hali! Hayranlarını sevindirdi İşte kanserle mücadele eden Canan Ergüder'in son hali! Hayranlarını sevindirdi         
22:05
Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı         
21:19
İzmir'de sağanak ve fırtına yıktı geçti! Rüzgara dayanamayan cami minaresi devrildi İzmir'de sağanak ve fırtına yıktı geçti! Rüzgara dayanamayan cami minaresi devrildi         
21:11
Gazeteci döven Lütfü Türkkan'ın şoföründen ilginç savunma: Ben köfte almaya gidiyordum, beni nasıl tanıdı Gazeteci döven Lütfü Türkkan'ın şoföründen ilginç savunma: Ben köfte almaya gidiyordum, beni nasıl tanıdı         
19:55
ABD'de bir yolcu, kalkış sırasında uçaktan atladı ABD'de bir yolcu, kalkış sırasında uçaktan atladı         
19:16
İzmir'de neler oluyor? Havada anlam verilemeyen bulutlar görüldü İzmir'de neler oluyor? Havada anlam verilemeyen bulutlar görüldü         
18:50
Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor         
17:43
Şanlıurfa'da dehşet anları! 7 kişiyi vurup otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada Şanlıurfa'da dehşet anları! 7 kişiyi vurup otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada         
17:04
İçecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünler depozitolu oluyor! İade eden parasını geri alacak İçecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünler depozitolu oluyor! İade eden parasını geri alacak         
17:00
Çok sayıda suçtan aranıyordu! İnterpol, Zafer Saral'ı Türkiye'ye iade etti Çok sayıda suçtan aranıyordu! İnterpol, Zafer Saral'ı Türkiye'ye iade etti         
16:58
Tentenin altında kaldı! Antalya'da doktorun feci ölüm anları ortaya çıktı Tentenin altında kaldı! Antalya'da doktorun feci ölüm anları ortaya çıktı         
16:45
Saniyelerle kaçırdığı sınava, velilerin görevlilere Saniyelerle kaçırdığı sınava, velilerin görevlilere "Aç, aç" tezahüratı yapmasıyla girdi         
14:41
3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak 3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak         
12:13
Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi         
10:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2021 23:45:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çıplak fotoğrafları, genç öğretmenin başını yaktı! Eski eşinin ifşası yüzünden okuldan atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement