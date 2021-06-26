Çıplak fotoğrafları, genç öğretmenin başını yaktı! Eski eşinin ifşası yüzünden okuldan atıldı

Amerika'nın Kuzey Karolina eyaletindeki bir okulda tarih öğretmeni olarak görev yapan 32 yaşındaki Amy Kupps, gençliğini ve güzelliğini, ilginç bir yöntemle kullanmaya karar verdi. Kupps, öncelikle kadınların çıplak fotoğraf ve videolarını yayınlayan bir sosyal paylaşım sayfasına fotoğraflarını gönderdi.

FOTOĞRAFLARI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Bu fotoğrafların binlerce beğeni ve yorum almasının ardından konuyu eşiyle paylaşan kadın, eşinin teklifi üzerine bu sefer fotoğraflarını para karşılığında başka bir siteye satmaya başladı. Site, Kupps'tan değişik şekillerde fotoğraf göndermesini talep etti.

YİNE DE ÖĞRETMENLİĞİ BIRAKMADI

Çıplak fotoğraf ve videoları sitede en fazla ilgi görenler arasına girmesinin ardından, genç kadının kazancı 150 bin dolara kadar çıktı. Ancak Kupps, kazandığı paraya rağmen yine de öğretmenlik mesleğini bırakmadı ve tarih derslerine girmeye devam etti.

AŞIRI İLGİDEN RAHATSIZ OLDU

Amy Kupps ve eşi, hayranlarının genç kadına gösterdiği yoğun ilgiden sonra kavga etmeye başladı. İlk zamanlar eşini teşvik eden ve destekleyen koca, hayranların karısına aşırı ilgi göstermesi ve hediyeler göndermesine daha fazla dayanamayarak, Kupps'tan siteye fotoğraf göndermeyi kesmesini istedi. Bunun üzerine çift, boşanma kararı aldı.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI OKULA GÖNDERDİ

Amy Kupps'ın eşini dinlemeyip, siteye fotoğraf göndermeye devam etmesinin ardından sinirli eş, hızını alamayarak karısının çıplak fotoğraflarını Kupps'ın 7 yıldan bu yana görev yaptığı okulun müdürüne gönderdi.

AŞAĞILAYICI YORUMDA BULUNDULAR

Skandal fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından acil olarak yönetimle toplantıya çağrılan Kupps, yönetimdeki bazı kişilerin kendisine yönelik aşağılayıcı ve kırıcı yorumlarda bulunduğunu söyledi. Kupps, fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından okulla ilişkisinin kesildiğini anlattı.

MODEL OLARAK ÇALIŞACAK

Çalıştığı okulun, çıplak fotoğraflardan haberdar olmasının ardından konuyu eşine açan ve fotoğrafları kendisinin gönderip göndermediğini soran kadın, "evet" cevabı aldığını aktardı. Çıplak fotoğraflarının ifşa olmasının ardından mesleğini bırakmak zorunda kalan dolar, bundan sonraki hayatına model olarak devam edeceğini açıkladı.