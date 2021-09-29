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Ciple çarpışan otomobil takla attı: 4 yaralı - Son Dakika

Ciple çarpışan otomobil takla attı: 4 yaralı

29.09.2021 16:38
Ciple çarpışan otomobil takla attı: 4 yaralı, System.String[]

Karabük'te cip ile çarpışan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Karabük'te cip ile çarpışan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza Karabük- Kastamonu karayolu Bostanbükü kavşağında meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan İsmail K. (50) idaresindeki 78 BM 360 plakalı otomobil, Kastamonu istikametine dönüş yapmak için kontrolsüz bir şekilde kavşağa giriş yapan Melek S.(57) idaresindeki 34 AD 5777 plakalı Land Rover marka ciple çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarken, cip refüje çıktı. Kazada sürücülerle birlikte Recep Y. (37) ve Nezihe P. (58) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edilirken yaralılar ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Medikar Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan trafik, kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı. - KARABÜK

Kastamonu, Otomobil, Karabük, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ciple çarpışan otomobil takla attı: 4 yaralı - Son Dakika


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