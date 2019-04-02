Son Dakika Haberleri: Çipras, Üsküp'ü Ziyaret Ediyor

Çipras, Üsküp'ü Ziyaret Ediyor

1 saat önce

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras bugün Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ü ziyaret ediyor.

Çipras, Üsküp'ü Ziyaret Ediyor, System.String[]
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras bugün Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ü ziyaret ediyor. İki ülke arasındaki yıllarca süren isim anlaşmazlığını geride bırakmak isteyen Çipras, komşu ülkeyi ziyaret eden ilk Yunan Başbakanı oluyor.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, yerel saat ile 10: 00'da, mevkidaşı Zoran Zaev ile görüşecek. İki taraflı anlaşmalar imzaladıktan sonra iki başbakan saat 12: 30'da basın toplantısı yapacak. Yunanistan - Kuzey Makedonya Girişimcilik Forumu'na katılacak olan Çipras, onuruna verilecek akşam yemeğinden sonra ülkeden ayrılacak.

Aleksis Çipras'a 10 bakan ve bakan yardımcısıyla 140 işadamı eşlik edecek. Çipras, Kuzey Makedonya Haber Ajansı MIA'ya yaptığı açıklamada "Prespa Anlaşması, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların, hiçbir tarafın gururunu çiğnemeden çözülebileceğine inananları doğruladı" dedi.

Yunanistan'da birçok kişinin anlaşmaya olumlu bakmadığını da hatırlatan Çipras, "Prespa Anlaşması, zaman içerisinde kritik konularda değerlendirilecek. Bu yüzden iletişim ve karşılıklı güven çok önemlidir." dedi ve ilgili karma kurul tarafından, okul kitapları ile ürün markaları gibi ciddi konular üzerinde durulacağını vurguladı. Fransız basınına konuşan Zoran Zaev, "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti bu anlaşmadan çok karlı çıkacak ve bu anlaşmanın etkileri, kısa zamanda her alanda belli olacak." dedi ve Yunan işadamlarının çimento ve tarım alanlarından yanında, enerji sektörüne de 500 milyon Euro'dan fazla yatırım yapacaklarını söyledi. - Chokona

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:43 Kaynak: DHA

Alexis Tsipras, Yunanistan, Makedonya, Üsküp, Dünya
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